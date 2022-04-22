Kuzey ve Güney Kore liderleri mektuplaştı - Son Dakika
Üye Girişi

Kuzey ve Güney Kore liderleri mektuplaştı

22.04.2022 10:00
Kuzey ve Güney Kore liderleri mektuplaştı

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae In ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un kişisel mektup alışverişinde bulundu.

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae In ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un kişisel mektup alışverişinde bulundu.

Kuzey Kore'nin ardı ardına gerçekleştirdiği füze denemeleri nedeniyle Pyongyang- Seul arasındaki gerginlik artarken, bölgede olumlu bir gelişme de yaşandı. Görevi bırakmaya hazırlanan Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae In ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un kişisel mektup alışverişinde bulundu.

Devlet kontrolündeki Kore Merkezi Haber Ajansı'nın (KCNA) haberine göre, Kim'in Çarşamba günü Moon'dan kişisel bir mektup aldığı ve ertesi gün Moon'a yanıt verdiği belirtildi. Mektup alışverişinin liderlerin derin güveninin bir ifadesi olduğu belirtilen haberde, Moon ve Kim'in usanmadan çaba gösterilmesi halinde Kuzey Kore ve Güney Kore ilişkilerinin gelişeceği ve düzeleceği konusunda mutabık kaldıkları aktarıldı. Haberde ayrıca Kim Jong Un'un, Moon Jae In'in görev süresinin son günlerine kadar ulusu için gösterdiği çabayı takdir ettiği de kaydedildi.

Yeni devlet başkanına mesaj

Kuzey Kore bu yıl 12 füze denemesi gerçekleştirerek Kore Yarımadası'nda güvenlik kaygılarının artmasına neden olmuştu. Pyongyang'ın son ılımlı yaklaşımı, Güney Kore'nin yeni devlet başkanı seçilen ve 10 Mayıs'ta göreve başlamaya hazırlanan Yoon Suk Yeol yönetimine müzakere sinyali olarak yorumlandı. - TOKYO

YORUMLAR
500
canias4.0, Güney Kore'de akıllı fabrika fuarlarına katıldı canias4.0, Güney Kore'de akıllı fabrika fuarlarına katıldı Kuzey Kore'deki Güney Kore ile ortak yönetilen sanayi parkında yangın çıktı Kuzey Kore'deki Güney Kore ile ortak yönetilen sanayi parkında yangın çıktı

Kim Jong Un, Kuzey Kore, Güney Kore, Kore, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Kuzey ve Güney Kore liderleri mektuplaştı - Son Dakika


Son Dakika
10:09 5 ay önce kafaüstü düşen Bedirhan bebek hayata tutunamadı
10:07 İmamoğlu ilk kez açıkladı: 3 eski bakan fısıltıyla Erdoğan'ı anlattı
10:05 Gülşen, kadın eşitliği için devrede! New York Times Meydanı'ndaki reklam panosunda yer aldı
10:03 Parkta sarmaş dolaş görüntülendiler! Edvina Sponza ve İbrahim Kutluay'ın keyfi yerinde
09:56 Namaz kılma bahanesiyle camiye girdi, müezzinin mikrofonunu çalıp kaçtı
09:55 Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinde neler oldu? İlyas, Esma yardımıyla zindandan kaçtı!
09:49 Küs olduğu dayısıyla tartışan genç, fenalaşıp hayatını kaybetti
09:43 Mahkum'da dün akşam neler oldu? Her yerde aranan katil Ali mi?
09:38 Yeni Şafak iddia etti: Babacan ve Davutoğlu 6'lı masadan ayrılabilir
09:20 Mariupol düştü, Azov Taburu pes etmiyor! Fabrikada sıkışan askerler Putin'i çok kızdıracak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2022 10:18:48. #1.12#
SON DAKİKA: Kuzey ve Güney Kore liderleri mektuplaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement