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KYK yurdunda skandal görüntüler! Ülkü Ocakları başkanı törenle karşılandı - Son Dakika
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KYK yurdunda skandal görüntüler! Ülkü Ocakları başkanı törenle karşılandı

Afyonkarahisar'daki Tınaztepe Erkek Öğrenci Yurdu'nda Ülkü Ocakları Afyon İl Başkanı Oguz Kağan Diler'e karşılama töreni düzenlendi. Güvenlik görevlileri ve beraberindeki grubunu esasa duruşa geçtiği anlara ilişkin görüntüler sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

29.01.2024 - 14:24,  Güncelleme: 14:29
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Afyonkarahisar'da bulunan Kredi ve Yurtlar Kurumu'na bağlı Tınaztepe Erkek Öğrenci Yurdu'nda Ülkü Ocakları İl Başkanı'na "karşılama töreni" düzenlendi. Ülkü Ocakları Afyon İl Başkanı Oguz Kağan Diler, üniversite öğrencilerinin kaldığı ve siyasi partilerin girişinin yasak olduğu KYK yurduna törenle giriş yaptı.

GÖRÜNTÜ BÜYÜK YANKI UYANDIRDI

Yurdun girişinde güvenlik görevlileri ve beraberindeki grup esas duruşa geçerek Diler'in geçişini bekledi. Ülkücülerin simgesi "bozkurt" işaretiyle karşılanan Diler'in yurda girdiği anlara ilişkin görüntüler kısa sürede sosyal medyada büyün yankı uyandırdı.

"ÜLKEDE HERKES KENDİ ÇAPINDA KRAL"

Gönderinin altına "Kendini devlet sanıyor", "Kurtlar vadisi seyrettikleri her hallerinden belli", "Hayatımda bundan daha utanç verici çok az şey gördüm", "Ülkede herkes kendi çapında kral", "Bu adamların meslekleri nedir, geçimlerini nasıl sağlarlar?" şeklinde yorumlar yapıldı.

KYK yurdunda skandal görüntüler! Ülkü Ocakları başkanı törenle karşılandı
YORUMLAR (13)
  • Serkan Basar: yazık ülkenin düştüğü duruma bak resmen işgal Yanıtla 19 90
  • Serkan Basar: vayyyyyy be ülke kimlere kaldı vayyyyy be hayaldi gerçek oldu neredeeeeeeennnn nereye Yanıtla 17 66
  • Mustafa POLAT: Ülkü Ocakları İl Başkanı değil, Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı İl Başkanı.. Yanıtla 43 20
  • orhan yıldırım: Bunları karşılayan güvenlik hakkında suç duyurusunda bulunuyorum savcı yokmu bu ülkede Yanıtla 13 45
  • soner yavuz: nasıl olsa meydan boş nasıl olsa devlet güvenlik güçleri arkanızda bu dünya sizede kalmaz merak etmeyin zaten siz ülkücü diye geçinenler sizden şowmenden başka bişi olmaz emekli fakir fukara aç susuz siz şow derdindesiniz demekki siz bu ülkede iktidarda olsanız kim bilir neler olacak bu ülkede neler yapacaksınız düşünemiyorum allah size tırnak vermesin rakmtli türkeşin kemikleri sızlıyor Yanıtla 9 30
  • süleyman hakan gökşen: ben olsam yanımda asena yı gezdiririm... Yanıtla 11 27
  • soner yavuz: bunlar kimmmm milliyetçilik kimmmm şowa devam bunlardan bu ülkeye hiç bişi olmaz Yanıtla 5 31
  • Erdem Uzun: ülkemin geldiği noktaya bak.. yazık... ilim irfan yurdunda siyaset... hava civa şeyleri millet olarak seviyoruz Yanıtla 4 31
  • Mert Mertcan: Yaklaşik 25 yıl önce üniversite ögrencisiyken de durum aynen böyleydi..Yıl 2024 ve maalesef değişen hiç bir sey yok..Çok acı.. Yanıtla 6 24
  • Necati Kaya: Bunun yanındada şoförü varmıymış. Yanıtla 1 15
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Yurtlar Kurumu, Afyon, Politika, Güncel, Son Dakika

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