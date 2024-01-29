KYK yurdunda skandal görüntüler! Ülkü Ocakları başkanı törenle karşılandı

soner yavuz:

nasıl olsa meydan boş nasıl olsa devlet güvenlik güçleri arkanızda bu dünya sizede kalmaz merak etmeyin zaten siz ülkücü diye geçinenler sizden şowmenden başka bişi olmaz emekli fakir fukara aç susuz siz şow derdindesiniz demekki siz bu ülkede iktidarda olsanız kim bilir neler olacak bu ülkede neler yapacaksınız düşünemiyorum allah size tırnak vermesin rakmtli türkeşin kemikleri sızlıyor