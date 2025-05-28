Lapseki'de Eğitim ve Emniyet Yatırımları İncelendi

AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, Lapseki'de yapımı tamamlanan İlçe Emniyet Müdürlüğü binası ile Güler Kayalı Anaokulu'nda incelemelerde bulundu.

Gider, ziyarette yaptığı açıklamada, Gazi Süleyman Paşa Mahallesinde okul ihtiyacının her geçen gün arttığını belirterek, belediyenin bir an önce yer göstermesi halinde yeni bir eğitim yatırımı için hazır olduklarını belirtti.

Bu bölgede okul ihtiyacının artık ertelenemeyeceğini ifade eden Gider, "Ödenek, planlama ve uygulama açısından hiçbir sıkıntımız yok. Yeter ki belediye uygun bir arsa göstersin. Yer gösterildiği anda okul inşaatına başlarız. Bu kadar hızlı gelişen bir bölgede eğitim tesisi için hala bir yer bulunamaması büyük bir handikap." dedi.

Milletvekili Gider, Lapseki'de yapımı tamamlanan İlçe Emniyet Müdürlüğü binasının, 1556 metrekare arsa üzerine inşa edildiğini, içinde 25 ofis, 3 nezarethane, arşiv-depo alanları, teknik birimler, ibadet alanı ve personel kullanımına uygun sosyal alanların yer aldığını aktardı.

İl Özel İdaresine ait arsa üzerine inşa edilen Güler Kayalı Anaokulu'nun, Milli Eğitim Bakanlığı ile DFS Gümrüksüz Satış Mağazacılığı A.Ş. arasında imzalanan protokol kapsamında, yüzde 51 oranında hayırsever katkısıyla yapıldığını ifade eden Gider, 4 derslikli okulun gelecek yıl 100 öğrenci ile eğitim hayatına başlayacağını kaydetti.

Gider'e ziyaretinde Çanakkale İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mustafa Altındağ, İl Milli Eğitim Müdürü Mine Hayta, Lapseki İlçe Emniyet Müdürü Faruk Karabulut, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hikmet Tepel, AK Parti Lapseki İlçe Başkanı Ahmet Evran ile İl Genel Meclisi Üyeleri Halil Özer ve Murat Gürşen de eşlik etti.