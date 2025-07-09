Lavrov, Kuzey Kore\'ye Resmi Ziyaret Gerçekleştiriyor

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova düzenlenen basın toplantısında, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un 11-13 Temmuz tarihleri arasında Kuzey Kore'ye resmi ziyaret gerçekleştireceğini açıkladı.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Kuzey Kore'ye gidiyor. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova gerçekleştirdiği basın toplantısında, "Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, 11-13 Temmuz tarihleri arasında iki ülke arasındaki üst düzey diplomatların görüşmelerinin ikinci oturumu için Kuzey Kore'ye resmi ziyaret düzenleyecek" ifadelerini kullandı.
Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Choe Son Hui'nin 2024 yılının Kasım ayında Rusya'nın başkenti Moskova'yı ziyareti sırasında görüşmelerin ilk oturumu 3 saatten uzun sürmüştü. - MOSKOVA
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