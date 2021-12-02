Lavrov ve Blinken Stockholm'de bir araya geldi - Son Dakika

AGİT Dışişleri Bakanları Konsey Toplantısına katılan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Rus mevkidaşı Sergey Lavrov, Ukrayna meselesini ele aldı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve ABD'li mevkidaşı Antony Blinken, AGİT Dışişleri Bakanları Konsey Toplantısı Stockholm'de devam ederken ikili görüşmelerini sürdürüyor. Özel görüşmeye geçmeden önce gazetecilere poz veren iki mevkidaş, gazeteciler tarafından soru yağmuruna tutuldu. Yüksek sesle sorular soran gazetecilerin dışarıya alındığı sırada Lavrov şaka yoluyla, "Bize bağırmayın" dedi. Lavrov'un şakası görüşme öncesi ortamı yumuşatırken, ikilinin özel görüşmesindeki gündem yine Ukrayna meselesi oldu. Yaklaşık 40 dakika süren görüşmenin ardından Blinken ve Lavrov gazetecilere açıklamalarda bulundu.

"ABD'nin derin korkuları var"

Blinken, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırma ihtimali karşısında kaygıları olduklarını belirterek, "Bu krizden çıkışın en iyi yolu diplomasidir. ABD bunu kolaylaştırmak istiyor. Rusların, Ukrayna'ya yönelik saldırı planlarıyla ilgili derin korkuları var. Bu bizi tamamen zıt bir yöne götürebilir. Bu korkuları sadece biz değil Avrupalı birçok ülke de taşıyor" dedi.

"Diplomatlarımız sorunları çözebilir"

Lavrov ise 2 ülke arasındaki ilişkilerin çözümüyle ilgili konuşarak, "ABD'deki Rus diplomatların karşılaştığı sorunlar var ve bu durum ülkemizdeki ABD diplomatları için de geçerli. Bunu, karşılıklılık ilkesine dayanarak oluşturduk" dedi. Ülkeler arasındaki diplomat krizinin aşılabileceğini belirten Lavrov, "Bu sorunun çok hızlı bir şekilde çözülebileceğini ve böylelikle başkanlarımızın da bizden istediği gibi hala anlaşabileceğimize dair konular olduğuna inanıyorum" ifadelerini kullandı. - STOCKHOLM