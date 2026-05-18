Lefkoşa'da İsrail Protestosu

18.05.2026 22:58
GRKY'de protestocular, İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na müdahalesini ve hükümeti eleştirdi.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GRKY) başkenti Lefkoşa'daki Dışişleri Bakanlığı binası önünde toplanan protestocular, İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na müdahalesini protesto etti. GKRY lideri Nikos Hristodulidis yönetimini hedef alan göstericiler, "Hükümetin bizim adımıza İsrail'e arka çıkmasına artık yeter diyoruz. İsrail'in şoförlüğünü yapmasına artık yeter diyoruz" dedi.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GRKY) İsrail'in bölgedeki ablukasını aşmayı ve Gazze Şeridi'ne insani yardım ulaştırmayı hedefleyen Küresel Sumud Filosu'na yönelik İsrail'in müdahalesi protesto edildi. Başkent Lefkoşa'daki Dışişleri Bakanlığı önünde toplanan protestocular, İsrail'in filoya müdahalesini "korsanlık" olarak nitelendirirken, Rum yönetiminin İsrail ile geliştirdiği yakın ilişkilere sert tepki gösterdi. Son dönemde GRKY lideri Nikos Hristodulidis'in İsrail ile siyasi ve ekonomik ilişkilerini artırması, ayrıca Rum kesiminde İsrailli yatırımcıların toprak alımlarının hız kazanması nedeniyle toplumda yükselen rahatsızlık da protestolara yansıdı. Gösteride yapılan konuşmalarda, Rum yönetiminin İsrail'e verdiği desteğin halkın iradesini yansıtmadığı vurgulandı.

Protestoda yapılan açıklamada, "Küresel Sumud Filosu'na ait gemilere yönelik İsrail'in korsanlığı hala sürüyor. 500'den fazla insan, soykırımcı İsrail devleti tarafından kaçırılma tehlikesiyle karşı karşıya" ifadeleri kullanıldı. Yapılan açıklamada, İsrail'in bir "apartheid devleti" olduğu belirtilerek, "Artık açıkça görülmelidir ki halklar ve toplumlar Filistin'in yanındadır, İsrail'in değil" denildi.

Göstericiler, bakanlık önünde toplanma amaçlarının gemide bulunan kişilerin yakınları, avukatlar ve destek gruplarından oluşacak bir heyetin Rum yetkililerle görüşmesini sağlamak olduğunu belirtti.

Protesto sırasında yapılan konuşmalarda, Rum hükümetine yönelik dikkat çeken ifadeler de kullanıldı. Protestocular, "Bu hükümetin bizim adımıza İsrail'e arka çıkmasına artık yeter diyoruz. İsrail'in şoförlüğünü yapmasına artık yeter diyoruz" sözleriyle yönetimi eleştirdi. Açıklamada ayrıca, "İsrail'le hiçbir iş birliği istemiyoruz. Terör devletiyle hiçbir yakınlaşmaya izin vermiyoruz" denildi.

Polisin bakanlık çevresinde yoğun güvenlik önlemi aldığı protestoda, eylemciler herhangi bir müdahalenin "provokasyon" olacağını savundu. Göstericiler, "Bizi korkutamazlar. Sesimiz duyulana kadar burada kalacağız" diyerek protestoyu sürdürdü. Eylem, "Filistin'e özgürlük" sloganlarıyla devam etti.

İsrail'in yasa dışı müdahalesi

Küresel Sumud Filosu'nun internet sitesinde yer alan bilgilere göre, İsrail askerleri Gazze Şeridi'nin yaklaşık 400 kilometre açıklarındaki uluslararası sularda gerçekleştirdiği yasa dışı müdahale ile 37 gemiye el koydu. Müdahale sonucunda 309 aktivist, İsrail askerleri tarafından alıkonuldu. Organizatörler, 15 geminin ise yolculuklarına devam ettiğini bildirdi. - LEFKOŞA

Kaynak: İHA

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2026 23:09:45. #7.12#
