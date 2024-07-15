Letonya, Belarus plakalı binek araçların ülkeye girişine yasak getirdi - Son Dakika
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Politika

Letonya, Belarus plakalı binek araçların ülkeye girişine yasak getirdi

Letonya Devlet Gelir İdaresi, Belarus plakalı binek araçların ülkeye girişini yasakladı. Yasağın, Avrupa Birliği'nin yeni yaptırım paketi kapsamında getirildiği belirtildi. Bu yasak, Rusya'ya sınırı olan Avrupa Birliği üyesi ülkeler ve AB üyesi olmayan Norveç ve Ukrayna'da uygulanan yaptırımların bir parçasıdır.

15.07.2024 16:03
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Letonya, Belarus plakalı binek araçların ülkeye girişine yasak getirdi.

Letonya Devlet Gelir İdaresi tarafından yapılan açıklamada, Belarus plakalı binek araçların Belarus veya Rusya'dan ülke topraklarına girmesinin yasaklandığı belirtildi. Açıklamada, yarın yürürlüğe girecek yasağın Avrupa Birliği'nin (AB) yeni yaptırım paketi kapsamında getirildiği ifade edildi.

Rusya'ya sınırı olan Avrupa Birliği üyesi ülkeler Polonya, Estonya, Letonya, Litvanya ve Finlandiya ile AB üyesi olmayan Norveç, Ukrayna'daki savaş nedeniyle uygulanan yaptırımlar kapsamında geçtiğimiz yıl Rus plakalı araçların girişini yasaklamıştı. - RİGA

Kaynak: İHA

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