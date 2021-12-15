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Libya Temsilciler Meclisi heyeti TBMM'de - Son Dakika

Libya Temsilciler Meclisi heyeti TBMM'de

15.12.2021 12:54
Libya Temsilciler Meclisi heyeti TBMM'de

Türkiye-Libya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Denizli Milletvekili Ahmet Yıldız, Libya Temsilciler Meclisi Başkan Vekili Fevzi el-Nuvayri ve beraberindeki heyet ile görüştü.

Türkiye- Libya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Denizli Milletvekili Ahmet Yıldız, Libya Temsilciler Meclisi Başkan Vekili Fevzi el-Nuvayri ve beraberindeki heyet ile görüştü.

Meclis'te gerçekleşen görüşmede konuşan Yıldız, heyetin, Libya'da yoğun seçim gündemi olmasına rağmen davetlerini kabul etmesinden dolayı teşekkürlerini illetti.

Heyetten edinecekleri bilgiler doğrultusunda görev aldıkları ilgili uluslararası komisyonlarda Libya'ya yardımcı olmaya, ilişkileri geliştirmeye ve gerekirse Libya'yı savunmaya gayret göstereceklerini belirten Yıldız, şunları kaydetti:

"Libya konusunda dostluk grubuna üye tüm partilerin milletvekillerinin beklentisi, Libya'nın başarısı, normalleşmesi ve Türkiye ile ilişkilerinin gelişmesi yönündedir. Yakın zamanda alıkonulan bazı vatandaşlarımız serbest kaldılar ve Türkiye'ye geri döndüler. Bu bizi ve halkımızı bir bütün olarak mutlu etti. Bu tür tatsız olaylar inşallah tekrarlanmaz.

Öte yandan Türk Hava Yolları'ndan (THY) uzman bir teknik ekip incelemelerde bulundu ve hazırladıkları raporu Libya makamlarına verdi. Bu raporda uçuşların başlaması için gerekli teknik ve güvenlik koşulları bulunuyor. Heyetiniz, Türkiye ziyareti sonrasında bu koşulların gerçekleşmesi yönünde yardımcı olursa seviniriz."

Yıldız, Libya'da siyasi anlaşmadan sonra yapılması gereken seçimlerin geciktiğini ve belirsiz bir ortamın olduğunu ifade etti.

"Libya, uluslararası çekişmelerin yaşandığı bir arena haline gelmiştir"

Libya Temsilciler Meclisi Başkan Vekili Fevzi el-Nuvayri, Libya halkı adına Türkiye'de bulunmaktan memnun olduklarını söyledi.

Türkiye-Libya ilişkilerinin sağlam temellere dayandığını, amaçlarının bu ilişkileri güçlü bir şekilde muhafaza etmek olduğunu dile getiren Nuvayri, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Parlamentomuzun, başkanlık düzeyinde Türkiye'ye yaptığı ilk resmi ziyarettir. Sabah Anıtkabir'i ziyaret etme şansı yakaladık. Bizler bu ziyarete büyük önem addetmekteyiz. Heyetimiz, Libya'da son seçimle oluşmuş bir yapıdır. Parlamentomuz aynı zamanda Libya halkını temsil eden en meşru kurumdur. Tüm coğrafi bölgeleri de temsil etmektedir. Türkiye'deki parlamento içerisinde temsil yetkisi olan partilerin konulara bakış açıları farklı olabilir, değişik görüşlere sahip olabilirler, bunlar tamamen zıt görüşler de olabilir, ama Libya konusunda tüm partilerin hemfikir olduğunu gördük.

Bu da Türkiye ile Libya arasındaki tarihi ilişkilerin ne kadar sağlam ve derin olduğunu göstermektedir. İlişkilerimizin son dönem içerisinde bir sekteye, kopukluğa uğradığını görmekteyiz. Bunun kaynağı şüphesiz Libya halkı değildir, dış kaynaklı nedenlerden dolayı bu vuku bulmuştur. Libya, uluslararası çekişmelerin yaşandığı bir arena haline gelmiştir. Ancak halkın iradesiyle ve dostlarımızın da bize desteğiyle şüphesiz Libya bu krizi de aşacaktır. Bu süreç içerisinde Libya halkı da yanında duran arkadaşlarını, dostlarını asla unutmayacaktır."

Temsilciler Meclisi, Denizli, Türkiye, Libya, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Libya Temsilciler Meclisi heyeti TBMM'de - Son Dakika


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