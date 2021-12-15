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Libya Temsilciler Meclisi heyeti TBMM'de - Son Dakika

Libya Temsilciler Meclisi heyeti TBMM'de

15.12.2021 15:07
Libya Temsilciler Meclisi heyeti TBMM'de

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Akif Çağatay Kılıç, Libya Temsilciler Meclisi Başkan Vekili Fevzi el-Nuvayri ve beraberindeki heyet ile görüştü.

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Akif Çağatay Kılıç, Libya Temsilciler Meclisi Başkan Vekili Fevzi el-Nuvayri ve beraberindeki heyet ile görüştü.

Kılıç, Meclis'te gerçekleşen görüşmede, heyeti, Türkiye'de, Meclis'te ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "500 yılı aşan ortak mazimiz ve müşterek kültürümüz toplumlarımız arasında güçlü bir köprü işlevi görmektedir." dedi.

Bu temelden güç ve ilham alarak, iki ülke ilişkilerini Libya'nın ihtiyaçları çerçevesinde her alanda ilerletmeyi arzu ettiklerini belirten Kılıç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ülkelerimiz arasındaki müstesna ilişkilerin daha da geliştirilmesi ve her alanda derinleştirilmesi için birlikte çalışmalıyız. Libya'yı bir bütün olarak görüyoruz. Tüm bölümlerini ve kesimlerini muhabbetle kucaklıyoruz. Diyalog yoluyla da varsa görüş ayrılıklarımızı giderebileceğimize inanıyoruz ve bu anlamda bu ilişkileri geliştirme konusunda parlamenterler arası ilişkilerin çok önemli katkı sağlayacağına inanıyoruz. Çünkü milletin seçilmiş vekilleri olarak bizlerin üstüne düşen, iki ülkenin halkları arasındaki karşılıklı anlayışı ve ilişkiyi daha da derinleştirmek ve geliştirmektir. Libya'daki ulusal uzlaşının sağlanmasına yönelik adımları destekliyoruz ve bu noktada her türlü desteği vermeye de hazırız."

Libya Temsilciler Meclisi Başkan Vekili Fevzi el-Nuvayri da parlamento heyeti olarak Meclis'te olduklarını vurgulayarak, ziyaretlerinin iki ülke arasındaki ilişkilerin ne kadar derin ve iyi olduğuna işaret ettiğini söyledi.

Nuvayri, "Libya ile Türkiye iki dost ülkedir ve tarihi ilişkilere sahiptir. Bildiğiniz gibi ülkemiz şu anda bazı siyasi gelişmelere gebe ancak dost Türkiye'nin bütün ilişkilerine önem vermekteyiz. Biliyoruz Libya halkının yanındadır ve ülkemizin istikrarını desteklemektedir." diye konuştu.

Öte yandan görüşmede TBMM Dışişleri Komisyonunun bazı üyeleri de hazır bulundu.

Temsilciler Meclisi, Togo Cumhuriyeti, Libya, TBMM, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Libya Temsilciler Meclisi heyeti TBMM'de - Son Dakika


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