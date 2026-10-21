Limasol'da parkta kaçırılan Kıbrıslı Türk genç olayında 3 şüpheli serbest bırakıldı - Son Dakika
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Limasol'da parkta kaçırılan Kıbrıslı Türk genç olayında 3 şüpheli serbest bırakıldı

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GKRY'nin Limasol kentinde 24 yaşındaki Kıbrıslı Türk gencin parkta kaçırılıp darbedilmesi ve bıçaklanmasıyla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli, suçlama yöneltilmeden serbest bırakıldı. Saldırıda yaralanan genç 18 Ekim'de taburcu edildi, Rum polisinin soruşturması sürüyor.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) Limasol kentinde 24 yaşındaki Kıbrıslı Türk gencin kaçırılarak darbedilmesi ve bıçaklanması olayıyla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli, haklarında herhangi bir suçlama yöneltilmeden serbest bırakıldı.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) Limasol kentinde 24 yaşındaki Kıbrıslı Türk gencin kaçırılarak darbedilmesi ve bıçaklanmasıyla ilgili yürütülen soruşturmada sürüyor. Rum basınından Cyprus Times, Cyprus Mail, Phileleftheros ve Reporter'ın aktardığı bilgilere göre, olayla bağlantılı oldukları şüphesiyle gözaltına alınan 3 kişi, ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Parktan kaçırılarak kırsal bölgeye götürüldü

Olayın 16 Ekim tarihinde Limasol'un Ayios Antonios bölgesinde meydana geldiği belirtildi. Rum basınındaki haberlere göre, parkta bulunduğu sırada 3 kişi tarafından zorla araca bindirildiğini belirten 24 yaşındaki Kıbrıslı Türk genç, kırsal bir bölgeye götürüldüğünü ve burada saldırıya uğradığını ifade etti. Gencin darbedildiği ve sağ bacağından bıçakla yaralandığı, saldırının ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındığı bildirildi. Yaralının 18 Ekim tarihinde hastaneden taburcu edildiği aktarıldı.

Köpek hırsızlığı iddiası gündeme geldi

Rum basınında yer alan haberlerde, saldırının köpek hırsızlığı şüphesiyle bağlantılı olabileceği iddiasına yer verildi. Reporter gazetesi, olayın arka planına ilişkin soruşturma kapsamında farklı iddiaların değerlendirildiğini aktardı. Ancak saldırının kesin nedeni ve şüphelilerin olayla bağlantısına ilişkin soruşturmanın henüz tamamlanmadığı belirtildi.

Rum polisi soruşturmayı sürdürüyor

Rum polisinin olayın meydana geldiği bölgedeki delilleri ve alınan ifadeleri değerlendirmeyi sürdürdüğü belirtildi. Şüphelilerin serbest bırakılmasının soruşturmanın sona erdiği anlamına gelmediği, olayla ilgili incelemelerin devam ettiği kaydedildi.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Limasol'da parkta kaçırılan Kıbrıslı Türk genç olayında 3 şüpheli serbest bırakıldı - Son Dakika
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