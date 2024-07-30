Lübnan Başbakanı İsrail'in Beyrut saldırısını kınadı - Son Dakika
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Politika

Lübnan Başbakanı İsrail'in Beyrut saldırısını kınadı

Lübnan Başbakanı Necip Mikati, İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'a düzenlediği hava saldırısını uluslararası hukukun ihlali olarak nitelendirerek kınadı. Lübnan Dışişleri Bakanı ise Hizbullah'ın vereceği yanıtın orantılı olmasını umduklarını ve İsrail'i BM Güvenlik Konseyi'ne şikayet edeceklerini açıkladı.

30.07.2024 23:21
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Lübnan Başbakanı Necip Mikati, İsrail'in başkent Beyrut'a düzenlediği saldırıyı kınayarak, saldırının uluslararası hukukun açık ve net bir şekilde ihlali olduğunu ifade etti.

Lübnan Başbakanı Necip Mikati, İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'a düzenlediği hava saldırısını kınadı. Mikati, saldırıyı "uluslararası hukukun açık ve net bir şekilde ihlal edildiği ve sivillerin öldürüldüğü bir dizi saldırgan operasyon" kapsamında "suç teşkil eden bir eylem" olarak nitelendirdi.

Lübnan Dışişleri Bakanı Abdullah Buhabib ise, İsrail'in Beyrut'a düzenlediği hava saldırısına Hizbullah'ın vereceği yanıtın gerilimin tırmanmasını önlemek amacıyla 'orantılı' olmasını umduğunu belirtmiş ve İsrail'i BM Güvenlik Konseyi'ne şikayet edeceklerini açıklamıştı. - BEYRUT

Kaynak: İHA

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