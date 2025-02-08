Lübnan'da yeni hükümet kuruldu - Son Dakika
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Politika

Lübnan'da yeni hükümet kuruldu

Lübnan\'da yeni hükümet kuruldu

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun, eski Uluslararası Adalet Divanı (UAD) Başkanı Nawaf Salam'ı hükümeti kurmakla görevlendirdi. Yeni hükümet 24 bakandan oluşacak.

08.02.2025 18:07
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Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun, Başbakan Nawaf Salam'ı hükümeti kurmakla görevlendiren ve 24 bakandan oluşan bir hükümet kurulmasını öngören kararnameyi imzaladı.

Lübnan'da geçici Başbakan Mikati hükümetinin istifasının ardından hükümetinin ardından yeni hükümet kuruldu.

LÜBNAN'DA YENİ DÖNEM BAŞLIYOR

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun, geçici Başbakan Mikati hükümetinin istifasını kabul ederek eski Uluslararası Adalet Divanı (UAD) Başkanı Nawaf Salam'ı başbakan olarak atadı.

Aoun, Salam'ı hükümeti kurmakla görevlendiren ve 24 bakandan oluşan bir hükümet kurulmasını öngören 3 ayrı kararnameye imza attı.

NE OLMUŞTU?

Lübnan Cumhurbaşkanlığı tarafından 13 Ocak'ta yapılan açıklamada, Aoun'un milletvekilleriyle yaptığı istişarelerin ardından yeni hükümeti kurma görevini Lübnan uyruklu UAD Başkanı Nawaf Salam'a verdiği duyurulmuştu. Salam da başbakan olarak atanmasının ardından UAD'den istifa etmişti.

Salam, 2022 yılında mevcut Başbakan Necib Mikati ile başbakanlık koltuğu için yarışmıştı. Parlamentoda yapılan oylamada Salam 25 milletvekilinin desteğini alarak yarışı kaybetmişti. Mikati ise, meclis istişareleri sırasında 128 milletvekilinden 54'ünün desteğini alarak başbakanlık görevine seçilmişti.

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Orta Doğu, Politika, Hükümet, Lübnan, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika Lübnan'da yeni hükümet kuruldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Bu Kim:
    iran da büyük şeytan tahsin onuda söyle 7 1 Yanıtla
  • Tahsin Mehdevi:
    büyük şeytan abd çoğu yerde olduğu gibi Lübnan'ın da hükümetini oluşturmak için her türlü fesatlık için uğraşmıştır. 4 1 Yanıtla
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