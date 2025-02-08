Lübnan\'da yeni hükümet kuruldu

Politika

Aoun, Salam'ı hükümeti kurmakla görevlendiren ve 24 bakandan oluşan bir hükümet kurulmasını öngören 3 ayrı kararnameye imza attı.

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun, geçici Başbakan Mikati hükümetinin istifasını kabul ederek eski Uluslararası Adalet Divanı (UAD) Başkanı Nawaf Salam'ı başbakan olarak atadı.

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun, Başbakan Nawaf Salam'ı hükümeti kurmakla görevlendiren ve 24 bakandan oluşan bir hükümet kurulmasını öngören kararnameyi imzaladı.

NE OLMUŞTU?

Lübnan Cumhurbaşkanlığı tarafından 13 Ocak'ta yapılan açıklamada, Aoun'un milletvekilleriyle yaptığı istişarelerin ardından yeni hükümeti kurma görevini Lübnan uyruklu UAD Başkanı Nawaf Salam'a verdiği duyurulmuştu. Salam da başbakan olarak atanmasının ardından UAD'den istifa etmişti.

Salam, 2022 yılında mevcut Başbakan Necib Mikati ile başbakanlık koltuğu için yarışmıştı. Parlamentoda yapılan oylamada Salam 25 milletvekilinin desteğini alarak yarışı kaybetmişti. Mikati ise, meclis istişareleri sırasında 128 milletvekilinden 54'ünün desteğini alarak başbakanlık görevine seçilmişti.