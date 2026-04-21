Lübnan'daki Saldırılarda Bilanço Ağırlaşıyor

İsrail'in 2 Mart'ta Lübnan'a yönelik başlattığı saldırılarda bilanço ağırlaşıyor. Taraflar arasında 17 Nisan'da varılan 10 günlük hassas ateşkes sürerken, Lübnanlı yetkililer İsrail'in son haftalarda düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 2 bin 454'e, yaralı sayısının ise 7 bin 658'e yükseldiğini açıkladı. Yetkililer, İsrail'in yoğun hava saldırılarında hedef alınan bölgelerde arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğünü ve acil durum ekiplerinin sahadaki faaliyetlerine devam ettiğini kaydetti.

İsrail, 28 Şubat tarihinde ABD ile ortak şekilde İran'a yönelik başlattığı saldırıların ardından 2 Mart tarihinde de Hizbullah unsurlarını hedef aldığını öne sürerek Lübnan'ın çeşitli bölgelerine yönelik yoğun hava saldırıları düzenlemeye başlamıştı. Söz konusu saldırılarda başkent Beyrut dahil olmak üzere birçok bölgede kapsamlı saldırılar gerçekleştirilmişti. İsrail ve Lübnan hükümetleri, ABD'nin arabuluculuğuyla ABD'de başlatılan müzakere sürecinin ardından 17 Nisan'da ateşkes uygulama kararı almıştı. - BEYRUT