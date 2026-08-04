Lübnan-İsrail Müzakereleri Roma'da Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Lübnan-İsrail Müzakereleri Roma'da Başladı

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Lübnan ve İsrail'in doğrudan müzakerelerinin 7'nci turu İtalya'nın Roma kentinde başladı.

Lübnan ve İsrail arasında ABD'nin arabuluculuğunda yürütülen doğrudan müzakerelerin 7'nci turu, İtalya'nın başkenti Roma'da başladı.

Lübnan'ın resmi haber ajansına göre Lübnan ile İsrail arasındaki doğrudan müzakerelerin 7'nci turu, İtalya'nın başkenti Roma'daki ABD büyükelçiliğinde başladı. Her iki taraftan heyetler, Haziran ayında ABD arabuluculuğuyla imzalanan çerçeve anlaşmasının uygulanmasıyla ilgili konuları görüşmek üzere bir araya geldi. Müzakerelerin perşembe gününe kadar sürmesi bekleniyor.

Çerçeve anlaşma 26 Haziran'da imzalanmıştı

Roma, Washington'da gerçekleştirilen 5 tur müzakerelerin ardından 14 Haziran'da 6'ncı tur görüşmelere ev sahipliği yapmış, bu görüşmeler 26 Haziran'da "çerçeve anlaşma" imzalanmasıyla sonuçlanmıştı. Anlaşma, Lübnan ordusunun "pilot bölgeler" olarak belirlenen bölgelere konuşlandırılması ve Hizbullah'ın silahsızlandırılması karşılığında İsrail'in işgal altındaki tüm Lübnan topraklarından kademeli olarak çekilmesini içeriyor.

Geçtiğimiz ay yapılan görüşmelerin ardından İsrail ordusu, ilk pilot bölgelerden biri olan Zawtar al-Gharbiya köyünden çekilmiş, Lübnan ordusu bölgeye konuşlanmıştı.

Kaynak: İHA

Dış Politika, Orta Doğu, Politika, İtalya, İsrail, Lübnan, Roma, Son Dakika

Son Dakika Politika Lübnan-İsrail Müzakereleri Roma'da Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yokuştan kayan aracı fark edip otomobilinden inerek koştu, kaputundan tutarak durdurdu Yokuştan kayan aracı fark edip otomobilinden inerek koştu, kaputundan tutarak durdurdu
Büyükçekmece’de daireden akan su alt kattaki eve sızdı: 3 aydır çekpasla temizliyoruz Büyükçekmece'de daireden akan su alt kattaki eve sızdı: 3 aydır çekpasla temizliyoruz
Sosyal medya kavgasında barışma tuzağı: 19 yaşındaki genç kalbinden bıçaklandı Sosyal medya kavgasında barışma tuzağı: 19 yaşındaki genç kalbinden bıçaklandı
Büyükçekmece’de toprak kayması meydana geldi Büyükçekmece'de toprak kayması meydana geldi
Fatih Tekke’nin eşi yaptığı paylaşımla Salah transferini neredeyse açıkladı Fatih Tekke'nin eşi yaptığı paylaşımla Salah transferini neredeyse açıkladı
Tuzla’da otluk alanda çıkan yangın teknelere sıçradı Tuzla'da otluk alanda çıkan yangın teknelere sıçradı

16:11
Alper Gezeravcı albaylıktan tuğgeneralliğe terfi etti
Alper Gezeravcı albaylıktan tuğgeneralliğe terfi etti
15:48
TFF resmen açıkladı: Bu sezon Süper Lig’de ilk kez uygulanacak
TFF resmen açıkladı: Bu sezon Süper Lig'de ilk kez uygulanacak
15:33
1009 gün sonra CHP kürsüsüne çıkan Kılıçdaroğlu’nu mest eden anons
1009 gün sonra CHP kürsüsüne çıkan Kılıçdaroğlu'nu mest eden anons
14:57
YAŞ toplantısı kararları çıktı Hava Kuvvetleri Komutanı Rafet Dalkıran oldu
YAŞ toplantısı kararları çıktı! Hava Kuvvetleri Komutanı Rafet Dalkıran oldu
14:44
İlkay Çiçek’e ait olduğu öne sürülen fotoğraf sosyal medyaya sızdı
İlkay Çiçek'e ait olduğu öne sürülen fotoğraf sosyal medyaya sızdı
14:19
Erdal Beşikçioğlu’nun uyuşturucu testi pozitif çıktı
Erdal Beşikçioğlu'nun uyuşturucu testi pozitif çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.08.2026 16:19:03. #7.13#
SON DAKİKA: Lübnan-İsrail Müzakereleri Roma'da Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.