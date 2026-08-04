Lübnan-İsrail Müzakereleri Roma'da Başladı

Lübnan ve İsrail arasında ABD'nin arabuluculuğunda yürütülen doğrudan müzakerelerin 7'nci turu, İtalya'nın başkenti Roma'da başladı.

Lübnan'ın resmi haber ajansına göre Lübnan ile İsrail arasındaki doğrudan müzakerelerin 7'nci turu, İtalya'nın başkenti Roma'daki ABD büyükelçiliğinde başladı. Her iki taraftan heyetler, Haziran ayında ABD arabuluculuğuyla imzalanan çerçeve anlaşmasının uygulanmasıyla ilgili konuları görüşmek üzere bir araya geldi. Müzakerelerin perşembe gününe kadar sürmesi bekleniyor.

Çerçeve anlaşma 26 Haziran'da imzalanmıştı

Roma, Washington'da gerçekleştirilen 5 tur müzakerelerin ardından 14 Haziran'da 6'ncı tur görüşmelere ev sahipliği yapmış, bu görüşmeler 26 Haziran'da "çerçeve anlaşma" imzalanmasıyla sonuçlanmıştı. Anlaşma, Lübnan ordusunun "pilot bölgeler" olarak belirlenen bölgelere konuşlandırılması ve Hizbullah'ın silahsızlandırılması karşılığında İsrail'in işgal altındaki tüm Lübnan topraklarından kademeli olarak çekilmesini içeriyor.

Geçtiğimiz ay yapılan görüşmelerin ardından İsrail ordusu, ilk pilot bölgelerden biri olan Zawtar al-Gharbiya köyünden çekilmiş, Lübnan ordusu bölgeye konuşlanmıştı.