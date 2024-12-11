Lütfü Savaş CHP'den İhraç Edildi - Son Dakika
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Politika

Lütfü Savaş CHP'den İhraç Edildi

CHP Yüksek Disiplin Kurulu, Lütfü Savaş'ın partiden ihraç edilmesine oy birliğiyle karar verdi.

11.12.2024 15:54
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CHP Yüksek Disiplin Kurulu (YDK), partiyle ilgili sarf ettiği sözler nedeniyle eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın, oy birliğiyle partiden ihraç edilmesine karar verdi.

CHP YDK, parti genel merkezinde toplandı.

Edinilen bilgiye göre, toplantıda, parti içi disiplin dosyaları ele alınırken, CHP'ye yönelik ifadeleri nedeniyle daha önce "kesin ihraç" sebebiyle disipline sevk edilen eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın dosyası da görüşüldü.

Kurulda, sözlü ve yazılı savunması ele alınan Savaş'ın, oy birliğiyle partiden ihraç edilmesine karar verildi.

Kaynak: AA

Yerel Yönetim, Lütfü Savaş, Politika, 3-sayfa, Son Dakika

Son Dakika Politika Lütfü Savaş CHP'den İhraç Edildi - Son Dakika

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