Lütfü Savaş'ın seçim çalışmaları için tefeciden para aldığı ortaya çıktı - Son Dakika
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Politika

Lütfü Savaş'ın seçim çalışmaları için tefeciden para aldığı ortaya çıktı

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31 Mart seçimlerinde kaybeden Eski Hatay Belediye Başkanı Lütfu Savaş'ın seçim çalışmaları için tefeciden 32 milyon TL aldığı ortaya çıktı. Ortaya çıkan belgelere göre, kendini iş adamı olarak tanıtan bir kişinin 32 milyon TL'yi belediyeye "İmar harcı bedeli olarak" gönderdiği, daha sonra yanlışlıkla gönderildiğini iddia ederek paraya geri istediği öğrenildi.

16.04.2024 17:20  Güncelleme: 17:50
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Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin eski Belediye Başkanı Lüftü Savaş'ın seçim çalışmaları için tefeciden 32 milyon TL para aldığı ortaya çıktı.

6 Şubat depremlerinde en çok etkilenen illerden biri olan Hatay'da yerel seçimleri AK Parti'nin adayı Mehmet Öntürk yüzde 44,48 oyla kazandı. CHP'nin büyük tepkilere rağmen aday gösterdiği Lütfü Savaş ise yüzde 44.05 oyla kaybetti.

BAŞKAN ÖNTÜRK: SEÇİM ÇALIŞMALARI İÇİN TEFECİDEN PARA ALMIŞLAR

Seçim sonrası Hatay Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, "15 gün önce seçim çalışmaları için bir tefeciden 32 milyon TL para almışlar. Bunların hepsini belgeledik ve detaylarıyla kamuoyuyla paylaşacağız. Belgeleri tek tek inceliyoruz. Artık bu aile şirketi devri sona erdi" dedi.

Lütfü Savaş'ın seçim çalışmaları için refeciden para aldığı ortaya çıktı
Lütfü Savaş

BELGELER ORTAYA ÇIKTI

Başkan Öntürk'ün bahsettiği belgeler ortaya çıktı. Sabah'ın haberine göre Hatay'da kendini iş insanı olarak tanınan bir kişi, Hatay Büyükşehir Belediyesi'ne "İmar harcı bedeli" olarak 8-13 Şubat tarihleri arasında 9 milyon 800 bin, 8 milyon, 9 milyon 200 bin ve 5 milyon olmak üzere 4 ayrı para transferiyle toplam 32 milyon TL havale yaptı.

Lütfü Savaş'ın seçim çalışmaları için refeciden para aldığı ortaya çıktı

YANLIŞLIKLA GÖNDERDİĞİNİ İDDİA EDİP 32 MİLYON TL'Yİ GERİ İSTEDİ

32 milyon TL'yi Hatay Büyükşehir Belediyesi'ne gönderen kişi daha sonra bu paraları yanlışlıkla gönderdiğini iddia ederek paraları belediyeden geri istedi. Parayı gönderen kişi 15 Şubat'ta "Aşağıda tarih, miktar ve açıklamalarla belirttiğim sehven hesabınıza imar harcı bedeli olarak yatırılan toplam 32 milyon TL'nin iadesini talep ediyorum" şeklinde yazı gönderdi.

32 MİLYON TL, 14 GÜN SONRA İADE EDİLDİ

Mali Hizmetler Daire Başkanlığı, parayı 29 Şubat'ta iade etti. Paranın faizinin ise asfalt çalışması yapan müteahhit firmalara ödettirildiği iddia edildi.

Lütfü Savaş\'ın seçim çalışmaları için tefeciden para aldığı ortaya çıktı

Hatay Büyükşehir Belediyesi, Mehmet Öntürk, Lütfü Savaş, Hatay, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Lütfü Savaş'ın seçim çalışmaları için tefeciden para aldığı ortaya çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (18)

  • Ümit Yurtsever: 128 milyar dolar nereye gitti sen ondan bahset 144 219 Yanıtla Byaydin Yeniden: Bırakın artık 128 milyar doları.. Onların istedigide bu zaten 128 milyar doalr onların sundugu bizim bilmemizi istediği miktar o.. Trilyon Milyar dolarları götürdüler biz bu 128 milyar doları sorarken 11 18
  • Kemal: At koşturuyorlar artık iyice cılkı çıktı. 161 10 Yanıtla
  • Oooo: Bir problem olabilir tamam da adam aynı parayı istemiş nasıl tefeci oluyor? 76 69 Yanıtla Mükerrem Kılıç: Haberi düzgün okusan sonuna kadar faizini di kimden aldığını anlayabilirsin. 95 6
  • Ogunulus: Sahte 128 milyar$ jakuzi hikayesi uyduranlar bunlari gormez 60 26 Yanıtla
  • Ahmet Ateş: Bir belediye başkanı beş yıl boyunca yemese içmese kazanacağı maaş 10 milyon geçmez, Seçimde kazanması garanti olmadan 30, 40 milyon TL harcama yapıyorlar sizce bu işte bir anormallik yokmu? Dürüst bir yönetim bekleyebilir misiniz? Sistemde bir hata var her yerde olduğu gibi burada denetim yok götüren götürene hizmet yok her yer borçlu nasıl oluyor bu iş? Baş nereye giderse ayak oraya gider. 76 1 Yanıtla
  • Şahin kaya: Al birini vur ötekine , a partisi b partisi kimse vatan millet aşkı için o koltuklara oturama derdinde değil zaten. 5 yılda alacakları maaşın beş katını harcayarak oraya geliyorlar . Küçücük yerlerde muhtarlar bile kazanmak için karşı tarafla kavga bıçak silah birbirine giriyor hizmet aşkı için mi tüm bunlar. Düşünmek lazım acaba neden. bizde burada seninki şöyle benimki böyle diye birbirimizi yiyoruz. Bırakın kardeşim hiç biri diğerini aratmayacak. Bu düzen yerle bir edilmeden de böyle devam edecek. 72 2 Yanıtla Byaydin Yeniden: Bu senin kafana göre oy da kullanmayalım.. "hiç biri diğerini aratmayacak " diyerek sanırım siz oyda kullanmıyorsunuz 1 9
  • Ali Kublay: Bu neyahu 32 bin tlmi komikmisiniz 19 42 Yanıtla
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