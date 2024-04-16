Lütfü Savaş\'ın seçim çalışmaları için tefeciden para aldığı ortaya çıktı

Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin eski Belediye Başkanı Lüftü Savaş'ın seçim çalışmaları için tefeciden 32 milyon TL para aldığı ortaya çıktı.
6 Şubat depremlerinde en çok etkilenen illerden biri olan Hatay'da yerel seçimleri AK Parti'nin adayı Mehmet Öntürk yüzde 44,48 oyla kazandı. CHP'nin büyük tepkilere rağmen aday gösterdiği Lütfü Savaş ise yüzde 44.05 oyla kaybetti.
Seçim sonrası Hatay Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, "15 gün önce seçim çalışmaları için bir tefeciden 32 milyon TL para almışlar. Bunların hepsini belgeledik ve detaylarıyla kamuoyuyla paylaşacağız. Belgeleri tek tek inceliyoruz. Artık bu aile şirketi devri sona erdi" dedi.
Başkan Öntürk'ün bahsettiği belgeler ortaya çıktı. Sabah'ın haberine göre Hatay'da kendini iş insanı olarak tanınan bir kişi, Hatay Büyükşehir Belediyesi'ne "İmar harcı bedeli" olarak 8-13 Şubat tarihleri arasında 9 milyon 800 bin, 8 milyon, 9 milyon 200 bin ve 5 milyon olmak üzere 4 ayrı para transferiyle toplam 32 milyon TL havale yaptı.
32 milyon TL'yi Hatay Büyükşehir Belediyesi'ne gönderen kişi daha sonra bu paraları yanlışlıkla gönderdiğini iddia ederek paraları belediyeden geri istedi. Parayı gönderen kişi 15 Şubat'ta "Aşağıda tarih, miktar ve açıklamalarla belirttiğim sehven hesabınıza imar harcı bedeli olarak yatırılan toplam 32 milyon TL'nin iadesini talep ediyorum" şeklinde yazı gönderdi.
Mali Hizmetler Daire Başkanlığı, parayı 29 Şubat'ta iade etti. Paranın faizinin ise asfalt çalışması yapan müteahhit firmalara ödettirildiği iddia edildi.
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