Lütfü Türkkan'ın özür videosunda dikkat çeken ayrıntı! Herkesten özür diledi ama en önemlisini unuttu - Son Dakika

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, Bingöl'de esnafı ziyaret sırasında İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın bir şehit ağabeyine küfür ve hakaret etmesi büyük tepki çekmişti. Yaşanan olay sonrası Türkkan, Twitter hesabından "Milletimize arzımdır" mesajıyla bir özür videosu paylaştı.

SADECE KÜFÜR ETTİĞİ ŞEHİT AĞABEYİNDEN ÖZÜR DİLEMEDİ

Kamuoyunun tepkileri üzerine açıklama yapmak zorunda kalan Türkkan'ın özür videosundan bir detay gözlerden kaçmadı. Türkkan, konuşmasının sonunda İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den, tüm kadınlardan, partili arkadaşlarından ve Türk milletinden özür diledi. İYİ Partili ismin küfür ettiği şehit yakınından özür dilememesi ise dikkatlerden kaçmadı. Bu durum sosyal medyada zaten eleştirilerin odağında olan Türkkan'ın yine tepki çekmesine neden oldu.

İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın ifadeleri şu şekilde:

"Bingöl'de daha önce Sayın Meral Akşener'e sosyal medyadan hakaret ve küfür eden bir vatandaş karşımıza çıkarak şimdi burada ifade etmek istemediğim birtakım lafları söylemeye devam etti. Ben de onu o kalabalıktan uzaklaştırmak isterken hiç yapmamam gereken bir şey yapmışım, hakaret etmişim, kötü sözler söylemişim. Bunlar hiç hoş olmayan bana da yakışmayan ifadeler.

"BAŞKANIMIZDAN VE KADINLARDAN ÖZÜR DİLİYORUM"

Ben o yüzden başta bütün milletimizden, bir kadın olması hasebiyle Genel Başkanımızdan özür diliyorum. Doğru bir iş değildi bu, yanlıştı ama o sinir gerginliği, o atmosferin getirdiği fazla heyecan şimdiye kadar doğru bulmadığım hatayı yapmaya sevk etti. Tekrar tüm milletimizden özür diliyorum.