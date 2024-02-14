Macaristan Dışişleri Bakanı Türkiye\'ye ziyaret gerçekleştirecek

Politika

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Türkiye'ye bir ziyaret gerçekleştirecek.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, 15 Şubat 2024 tarihinde ülkemize bir ziyaret gerçekleştirecektir. Sayın Bakanımızla görüşmeler yapacak olan Bakan Szijjarto, eş başkanlığını Ticaret Bakanımız Sayın Ömer Bolat'ın yaptığı Türkiye-Macaristan Ekonomi ve Ticaret Ortak Komitesi'nin birinci toplantısına da iştirak edecektir. Sayın Bakanımızın gerçekleştireceği görüşmelerde, Türkiye ve Macaristan arasındaki "geliştirilmiş stratejik ortaklık" çerçevesinde ikili ilişkilerimiz, Türkiye-AB ilişkileri ile güncel bölgesel gelişmelerin ele alınması öngörülmektedir" denildi. - ANKARA