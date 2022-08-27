Macaristan, Rus nükleer santralinde 2 yeni reaktöre inşaat ruhsatı verdi - Son Dakika
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Macaristan, Rus nükleer santralinde 2 yeni reaktöre inşaat ruhsatı verdi

27.08.2022 11:13
Macaristan, Rus nükleer santralinde 2 yeni reaktöre inşaat ruhsatı verdi

Macaristan Nükleer Enerji Kurumu, Rusya Devlet Nükleer Enerji Şirketi tarafından Paks nükleer santralinde inşa edilecek 2 yeni reaktör için inşaat ruhsatı verdi.

Macaristan Nükleer Enerji Kurumu, Rusya Devlet Nükleer Enerji Şirketi tarafından Paks nükleer santralinde inşa edilecek 2 yeni reaktör için inşaat ruhsatı verdi. Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, inşaatın önümüzdeki haftalarda başlayacağını duyurdu.

Rusya Devlet Nükleer Enerji Şirketi Rosatom'un inşa ettiği, Macaristan'ın tek nükleer santrali olan Paks'a 2 yeni nükleer reaktör geliyor. Macaristan Nükleer Enerji Kurumu, iki ülke arasında 2014 yılında imzalanan anlaşma kapsamında Rosatom tarafından Paks nükleer santralinde inşa edilecek 2 yeni reaktör için inşaat ruhsatı verdi. Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, Rus nükleer enerji devinin inşaata önümüzdeki haftalarda başlayacağını açıkladı. Bakan Szijjarto, "İnşaat başlasın!" mesajıyla yaptığı videolu paylaşımında, "Bu büyük bir adım, önemli bir kilometre taşı. Bu şekilde Macaristan'ın uzun vadede enerji güvenliğini sağlayacağız ve Macarları enerji fiyatlarındaki çılgın dalgalanmalardan koruyacağız" ifadelerini kullandı. Szijjarto, nükleer reaktörlerin 2030 yılına kadar hizmete hazır olabileceğini kaydetti.

12.5 milyar euro değerindeki proje, büyük ölçüde Rusya tarafından finanse ediliyor.

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Kaynak: İHA

Macaristan, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Macaristan, Rus nükleer santralinde 2 yeni reaktöre inşaat ruhsatı verdi - Son Dakika

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