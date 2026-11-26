Macaristan Savunma Bakanı Ruszin-Szendi, Güler tarafından resmi törenle karşılandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Macaristan Savunma Bakanı Romulusz Ruszin-Szendi, resmi davetli olarak geldiği Türkiye'de Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler tarafından törenle karşılandı. İki bakan, karşılamanın ardından baş başa ve heyetler arası görüşmeler yaptı.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, resmi davetlisi olarak Türkiye'ye gelen Macaristan Savunma Bakanı Romulusz Ruszin-Szendi ile bir araya geldi.
Macaristan Savunma Bakanı Romulusz Ruszin-Szendi, Milli Savunma Bakanı Güler'in resmi davetlisi olarak Türkiye'ye geldi. Bakan Güler, konuk Bakan Ruszin-Szendi'yi Bakanlığa gelişinde resmi törenle karşıladı. İki ülke marşlarının çalınmasının ardından Bakan Ruszin-Szendi, Onur Kıtası'nı selamladı. Karşılama töreni sonrası ikili, baş başa ve heyetler arası görüşme gerçekleştirildi.
Kaynak: İHA
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