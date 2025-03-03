Macron’dan Ukrayna İçin Ateşkes Önerisi

Politika

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransa ve İngiltere'nin Ukrayna'da kısmi bir aylık ateşkes önerdiğini ifade etti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, dün İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen Ukrayna zirvesi öncesinde bir Fransız gazetesine Ukrayna'daki barış çabalarına ilişkin açıklama yaptı. Fransa ve İngiltere'nin Rusya ve Ukrayna arasında kara çatışmalarını kapsamayacak kısmi 1 aylık ateşkes önerdiğini belirten Macron, önerilen ateşkesin hava, deniz saldırıları ile enerji altyapısına yönelik saldırıları kapsadığını söyledi.

Yakın zamanda Ukrayna topraklarına Avrupa birliklerinin konuşlandırılmasının planlanmadığını kaydeden Macron, Fransız-İngiliz önerisi çerçevesinde Avrupalı kara birliklerinin Ukrayna'ya yalnızca ikinci aşamada konuşlandırılabileceğini ifade etti.

Ülkesinin ve diğer Avrupa ülkelerinin savunmaya daha fazla harcama yapması gerektiğini vurgulayan Macron, bu harcamanın gayri safi yurtiçi hasılanın yüzde 3.5'i civarında olabileceğini kaydetti. Macron, Avrupa Komisyonu'nun ise savunma harcamalarını finanse etme konusunda daha yenilikçi olması gerektiğini vurguladı.

Londra'da gazetecilere açıklama yapan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy de söz konusu ateşkes önerisinden haberdar olduğunu söyledi. - PARİS