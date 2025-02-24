Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD Başkanı Donald Trump ile düzenlediği ortak basın toplantısında, Ukrayna'ya verilecek olan güvenlik garantilerinin bir parçasının barış güçlerinin Ukrayna topraklarına konuşlandırılması olduğunu ve bu konuda diğer ülkelerin de bu çabaya destek vermeye hazır olduklarını açıkladı. - WASHINGTON
Son Dakika › Politika › Macron'dan Ukrayna'ya Barış Gücü Açıklaması - Son Dakika
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