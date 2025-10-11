Macron, Lecornu'yu Başbakan Olarak Yeniden Atadı - Son Dakika
Politika

Macron, Lecornu'yu Başbakan Olarak Yeniden Atadı

Macron, Lecornu'yu Başbakan Olarak Yeniden Atadı
11.10.2025 00:07
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, istifa eden Lecornu'yu yeniden başbakan olarak görevlendirdi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, göreve geldikten 27 gün sonra istifa eden Fransa Başbakanı Sebastien Lecornu'yu yeniden başbakan olarak görevlendirdi.

Fransa'da hükümetin düşmesinin ardından devam eden siyasi krizde yeni bir gelişme daha yaşandı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yeni başbakanı atadı.

İSTİFA EDEN LECORNU YENİDEN BAŞBAKAN

Macron göreve geldikten 27 gün sonra istifa eden Başbakan Fransa Başbakanı Sebastien Lecornu'yu yeniden başbakan olarak görevlendirdi.

Macron'un Cumhurbaşkanlığı Ofisi tarafından yapılan açıklamada, "Sebastien Lecornu yeniden hükümet kurmakla görevlendirildi" ifadeleri kullanıldı.

LECORNU: BU GÖREVİ BAŞARIYLA YERİNE GETİRMEK İÇİN ELİMDEN GELENİ YAPACAĞIM

Lecornu da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yeni görevini kabul ettiğini belirterek, "Cumhurbaşkanı Macron tarafından bana verilen bu misyonu bir görev bilinciyle kabul ediyorum. Yıl sonuna kadar Fransa'ya bir bütçe kazandırmak ve vatandaşlarımızın günlük hayatlarını etkileyen sorunlara çözüm üretmek için elimden gelen her şeyi yapacağım. Bu siyasi krize, Fransız halkını bunaltan bu belirsizlik ortamına ve Fransa'nın imajına ve çıkarlarına zarar veren istikrarsızlığa son vermeliyiz" ifadelerini kullandı.

BARDELLA: HALKTAN KOPUK KÖTÜ BİR ŞAKA

Fransa muhalefetinden ise Macron'un kararına sert tepkiler yükseldi. Aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisi (RN) lideri Jordan Bardella duruma tepki gösterek, partisinin "umutsuz koalisyonu" derhal düşüreceğini belirtti. Bardella, "Emmanuel Macron tarafından atanan 2. Lecornu hükümeti, daha önce hiç eşi görülmemiş izole ve halktan kopuk kötü bir şaka. Ulusal Birlik, halktan korkan ve sadece Ulusal Meclis'in feshedilmesi korkusuyla ayakta duran bu hükümeti kınamaktadır" ifadelerini kullandı.


Kaynak: İHA

