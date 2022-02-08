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Macron: "Ukrayna krizi hakkında önümüzdeki günler belirleyici olacak" - Son Dakika

Macron: "Ukrayna krizi hakkında önümüzdeki günler belirleyici olacak"

08.02.2022 21:37
Macron: "Ukrayna krizi hakkında önümüzdeki günler belirleyici olacak"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ukrayna krizi hakkında önümüzdeki günlerin belirleyici olacağını söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ukrayna krizi hakkında önümüzdeki günlerin belirleyici olacağını söyledi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Ukrayna sınırında yaşanan krizi görüşmek için Rusya'nın başkenti Moskova'daki Kremlin Sarayı'nda bir araya geldi. Macron, görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, gelecek günlerin belirleyici olacağını açıkladı. Macron "Önümüzdeki birkaç gün belirleyici olacak ve güçlü görüşmeler gerekecek. Avrupa'da yeni bir istikrar ve güvenlik düzenini garanti altına almak için birlikte çalışmaya kararlıyız" dedi.

Ukrayna krizinde gerilimin azalması konusunda umutlu olduğunu kaydeden Macron "Rusya ve Fransa arasında yakınlaşma koşulları olduğunu söyleyebileceğime inandığım bir dizi öneri başlatmayı mümkün kılan bir görüşmemiz oldu. Yakınsama unsurlarını oluşturmaya çalıştık. İlk unsur, kimsenin çıkarına olmayacak herhangi bir tırmanıştan kaçınmak için çalışma ihtiyacıdır" ifadelerini kullandı.

Rusya ile diyaloğun öneminin altını çizen Macron "Artık durumun ciddiyetinin ve barışın korunmasının yolunu bulmanın farkındayız. Barışı korumak için hala zaman var. Rusya ile konuşmazsak, barışı inşa etmek için kolektif yeteneğimizi arttırıyor muyuz? Hayır" dedi.

Macron "Kıtamızın güvenliğinin sağlanması geçmişin hatalarını yeniden yaratmamamızı gerektiriyor. Birçok Avrupa Birliği üyesinin travmalarını görmezden gelerek bugünümüzü ve geleceğimizi inşa edemeyiz. İstikrarsızlığın Avrupa'ya dönmesi riskini göze alamayız" diye konuştu.

Macron, yarın Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile görüşecek. - MOSKOVA

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Rusya Devlet Başkanı, Ukrayna, Fransa, Rusya, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Macron: 'Ukrayna krizi hakkında önümüzdeki günler belirleyici olacak' - Son Dakika


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