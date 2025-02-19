Macron ve Starmer, ABD\'yi Ziyaret Edecek

Politika

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Waltz, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ın gelecek hafta ABD'yi ziyaret edeceğini açıkladı.

ABD ve Rusya'nın Suudi Arabistan'da yaptığı Ukrayna konulu görüşmesi sonrası Avrupa'nın barış müzakerelerinde masa dışı kalması endişesi devam ediyor. ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Waltz, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ın gelecek hafta ABD'yi ziyaret edeceğini açıkladı.

Waltz, görüşmede Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sonlandırma çabalarının ele alınacağını ifade ederek, "Tüm taraflarla iletişim halindeyiz. Sonraki adımda, daha detaylı görüşmeler için teknik ekipler devreye girecek" dedi. - WASHINGTON