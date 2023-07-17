Madagaskar Cumhurbaşkanı Fransız vatandaşlığına geçti - Son Dakika
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Madagaskar Cumhurbaşkanı Fransız vatandaşlığına geçti

17.07.2023 16:33

Madagaskar Cumhurbaşkanı Andry Rajoelina, gizlice Fransız vatandaşlığına geçtiğini kabul etti. Rajoelina, ailesiyle birlikte Fransız vatandaşlığı aldığını ve bu kararı çocuklarının eğitimi için verdiğini belirtti. Ancak bu durum, Madagaskar anayasasına göre Rajoelina'nın vatandaşlığını kaybetmesine ve seçimlere aday olamamasına neden oluyor. Muhalefet ise Rajoelina'nın görevden alınmasını talep ediyor.

Madagaskar Cumhurbaşkanı Andry Rajoelina, gizlice Fransız vatandaşlığına geçtiğini kabul etti.

Cumhurbaşkanı Rajoelina, devlet televizyonundan, 2014'te gizlice Fransız vatandaşı olduğuna ilişkin iddialara yanıt verdi.

Ailesiyle Fransız vatandaşlığı aldığını kabul eden Rajoelina, bu kararı çocuklarının istikbali için verdiğini söyledi.

Rajoelina, çocuklarının Fransa'da eğitim görmesi için ailecek Fransız vatandaşlığına geçtiğinin altını çizerek, o dönem hükümetteki görevinden de ayrıldığını anımsattı.

Fransız vatandaşlığının vatanına olan sevgiye engel olamayacağına vurgu yapan Rajoelina, bu konuda 4 farklı vatandaşlığa sahip Nelson Mandela'dan örnek verdi.

Rajoelina, kasımda yapılacak cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olup olmayacağına ilişkin ise bilgi vermedi.

Cumhurbaşkanı Rajoelina'nın Fransız vatandaşlığı

Madagaskar anayasasına göre, bir kişi yabancı ülke vatandaşlığına geçtiğinde Madagaskar vatandaşlığını kaybediyor ve hiçbir seçimde aday olamıyor.

Fransız resmi gazetesinde yayınlanan ve dönemin Başbakanı Manuel Valls ve İçişleri Bakanı Bernard Cazeneuve imzalı kararnameye göre, Rajoelina, eşi ve 3 çocuğu, 21 Kasım 2014 itibarıyla Fransız vatandaşlığına geçti.

Bu bilginin yakın zamanda ortaya çıkması ülke gündemini karıştırırken, Rajoelina da eleştiri yağmuruna tutuldu.

Rajoelina, henüz 33 yaşındayken başkent Antananarivo'daki geniş çaplı gösterilerin ardından askeri darbeyle ilk kez iktidara gelmiş ve ülkeyi 2013'e kadar yönetmişti.

Uluslararası toplumun da baskısıyla görevden ayrılan Rajoelina, o dönem ailesiyle Fransa'ya yerleşmişti.

Fransız vatandaşlığının, Rajoelina'nın görevi bırakması karşılığında Fransa tarafından vadedildiğine inanılıyor.

Cumhurbaşkanı'nın Fransız vatandaşı olduğuna ilişkin söylentiler 2018'de de çıkmış ancak hiçbir delil olmadığı için pek dikkati çekmemişti.

Muhalefet ise Fransız vatandaşlığına 2014'te geçen, buna karşın 2018'de cumhurbaşkanı seçilen Rajoelina'nın acilen görevden alınmasını talep ediyor.

Kaynak: AA
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Son Dakika Politika Madagaskar Cumhurbaşkanı Fransız vatandaşlığına geçti - Son Dakika


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