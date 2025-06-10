Madleen Gemisi\'ndeki Vatandaşlar Kurtarıldı

Dışişleri Bakanlığı kaynakları, İsrail güçlerince alıkonulan Madleen adlı gemide bulunan vatandaşlarımız dün akşam (9 Haziran) saatlerinde karaya çıktıklarını açıkladı.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından yapılan açıklamada, "İsrail güçlerince alıkonulan Madleen adlı gemide bulunan vatandaşlarımız dün akşam (9 Haziran) saatlerinde karaya çıkmışlardır.
Tel Aviv Büyükelçiliğimiz yetkilileri, söz konusu vatandaşlarımızla bu sabaha karşı görüşmüşlerdir.
Vatandaşlarımıza her türlü konsüler destek sağlanmakta ve süreçle ilgili olarak vatandaşlarımızın yakınları bilgilendirilmektedir" denildi. - ANKARA
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