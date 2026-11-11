Mahmut Arıkan, AK Parti\'yi fon vurgununu tüm yönleriyle aydınlatmaya davet etti

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, sermaye piyasalarındaki işlemlere yönelik soruşturmayla ilgili, "Mesele, bir kişinin suça karışıp karışmadığından çok daha büyük. Mesele, kurmuş oldukları kokuşmuş düzen. Mesele, Türkiye'de yıllardır hesap vermeyen bir yönetim anlayışının kurumsallaşmasıdır. AK Parti iktidarı gerçekten samimiyse bu fon vurgununu başta siyasi ayak olmak üzere bütün yönleriyle aydınlatmak zorundadır" dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, TBMM'de Yeni Yol Partisi grup toplantısında konuştu. Arıkan, İzmir'de demir çelik fabrikasında 18 kişinin hayatını kaybettiği patlamaya ilişkin, "Bu iktidarın artık yönetim anlayışına dönüşen alışkanlığı var; her şeye geç kalmak. Bolu'da otel yanar, otellere ceza yazmaya başlarsınız. Dilovası'nda parfüm fabrikası yanar, denetime başlarsınız. İstanbul'da deprem bile yokken bina çöker, müteahhidi tutuklarsınız. Kapadokya'da Peribacaları çöker, incelemeye başlarsınız. Fonda milyonlarca insanımızın emeği çalınır, borsa operasyonu yaparsınız. Allah aşkına insanlar hayatını kaybetmeden önce neredesiniz, insanlar paralarını kaybetmeden önce neredesiniz, insanlar umudunu kaybetmeden önce neredesiniz? Şöyle bir iktidar olabilir mi? Vatandaşın faturasının son ödeme tarihini hiç kaçırmayacak ama vatandaşın can güvenliğini söz konusu olduğunda hep geç kalacak. Her şeye geç kalan bir iktidar, bir milletin ne bugününü ne de geleceğini yönetebilir. Bu iktidar süresini doldurmuştur. Her geçen gün ülkeye daha fazla zarar vermektedir" ifadelerini kullandı.

'MİLLETİN GÜVEN İKLİMİ NE OLACAK?'

Türkiye'nin pek çok sorunu olduğunu kaydeden Arıkan, "Türkiye'nin bin bir derdi var. İktidarın gündeminde COP31 var ama milletin gündeminde 'FON131' var. COP31'de ne konuşuluyor? İklim değişikliği, çevre kirliliği ve yeşil dönüşüm. Peki FON131'de ne konuşuluyor; orada da yeşil dönüşüm konuşuluyor ama bazı farklar var. Orada iktidar kadrolarının doğanın, çevrenin yeşiline olan muhabbeti değil, doların yeşiline olan büyük muhabbet konuşuluyor. Biz iktidara şunu sormak istiyoruz; dünyanın iklimini konuşuyorsunuz peki milletin güven iklimi ne olacak? Hatırlarsınız çocukluğumuzda karınca ile ağustos böceğinin masalını anlatırlardı. Masalda karınca çalışır, ağustos böceği yan gelir yatardı. İktidar her şeyi tersine döndürdüğü gibi maalesef bu masalı da tersine döndürdü, daha doğrusu bu masalı kendisine benzetti. Karıncalar alın teri döküyor, vergi ödüyor, geçim derdiyle boğuşuyor ancak ağustos böcekleri ise fon soygunlarıyla servetlerine servet katıyor. Karıncanın sofrasında ekmek küçülürken ağustos böcekleri rüşvet paralarını saklamak için ev kiralıyor. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, fon soruşturması kapsamında tutuklandı. Ancak biz 'Adalet yerini buldu' diyemiyoruz. Mesele, bir kişinin suça karışıp karışmadığından çok daha büyük. Mesele, kurmuş oldukları kokuşmuş düzen. Mesele, Türkiye'de yıllardır hesap vermeyen bir yönetim anlayışının kurumsallaşmasıdır. AK Parti iktidarı gerçekten samimiyse bu fon vurgununu başta siyasi ayak olmak üzere bütün yönleriyle aydınlatmak zorundadır" diye konuştu.