Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın yargılandığı davayı izlemek üzere bölgeye gelen CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, güvenlik uygulamaları nedeniyle jandarma komutanıyla sert bir tartışma yaşadı.
Tanal, aracını duruşma salonuna yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta bırakmak zorunda kaldığını belirterek uygulamaya tepki gösterdi. Daha önce katıldığı duruşmalarda böyle bir engellemeyle karşılaşmadığını dile getiren Tanal, "17 yıldır olmayan bir aksiliği bugün niye yaşıyoruz? Arabayı 1 kilometre ötede bırakıyoruz. Bu duruşmalara yıllardır katılıyorum, böyle bir şey ilk kez oluyor!" sözleriyle tepkisini dile getirdi.
Yaşanan tartışma sırasında güvenlik görevlisinin "Resmi aracınız trafiği engelliyor" demesi üzerine Tanal, "Gelin birlikte bakalım! Eğer öyle değilse milletvekilliğinden istifa edeceğim!" diyerek meydan okudu.
Tanal, uygulamayı "siyasi baskı" ve "komplo" olarak nitelendirdi. Yaşananlara tepki gösteren CHP'li vekil, "Bu bir komplo! Bunu kabul etmiyorum!" diyerek durumu protesto etti.
Son Dakika › Politika › Mahmut Tanal, jandarma komutanıyla tartıştı: Eğer öyle değilse istifa edeceğim - Son Dakika
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