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MAK anket şirketi Başkanı Mehmet Ali Kulat: Bağımsız Türkiye Partisi, Millet İttifakı'na katılıyor - Son Dakika

MAK anket şirketi Başkanı Mehmet Ali Kulat: Bağımsız Türkiye Partisi, Millet İttifakı'na katılıyor

29.11.2021 12:28
MAK anket şirketi Başkanı Mehmet Ali Kulat: Bağımsız Türkiye Partisi, Millet İttifakı'na katılıyor

MAK Anket Şirketi Başkanı Mehmet Ali Kulat, katıldığı canlı yayında elindeki kulis bilgisini paylaştı. Mehmet Ali Kulat, "Bağımsız Türkiye Partisi de Milleti İttifakı'na girecek" açıklamasında bulundu.

Türkiye'de bir yandan erken seçim tartışmaları sürerken, diğer yandan da ittifaklarla ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor. Cumhur İttifakı'nın Saadet Partisiyle ilgili adımlarından sonra bu sefer Millet İttifakı'nda hareketlilik yaşandı. Merhum Haydar Baş'ın partisi Bağımsız Türkiye Partisi'nin Millet İttifakı'na katılacağı belirtildi.

CANLI YAYINDA PAYLAŞTI

MAK Araştırma şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat, katıldığı canlı yayında çarpıcı bir konuyu gündeme getirdi. İttifakların bünyelerine yeni partileri katmak için çalışmalar yürüttüğünü dile getiren Kulat, Haydar Baş'ın oğlu Hüseyin Baş'ın Genel Başkanlığını yürüttüğü Bağımsız Türkiye Partisi'nin Millet İttifakı'na katılacağını söyledi.

MAK anket şirketi Başkanı Mehmet Ali Kulat elindeki bilgiyi paylaştı: Bağımsız Türkiye Partisi, Millet İttifakı'na katılıyor

"BTP, MİLLET İTTİFAKI'NA GİRECEK"

"Aldığım bir kulisi buradan paylaşayım" diyerek söze başlayan Kulat, şöyle konuştu: "Bağımsız Türkiye Partisi de Milleti İttifakı'na girecek. Onların da şimdi beraber hareket edecekleri yönünde duyumlar alıyorum. Dolayısıyla bu konuda olabildiğinde ittifakı genişletme gayreti olduğunu görüyorum."

MAK anket şirketi Başkanı Mehmet Ali Kulat: Bağımsız Türkiye Partisi, Millet İttifakı'na katılıyor

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Son Dakika Politika MAK anket şirketi Başkanı Mehmet Ali Kulat: Bağımsız Türkiye Partisi, Millet İttifakı'na katılıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: MAK anket şirketi Başkanı Mehmet Ali Kulat: Bağımsız Türkiye Partisi, Millet İttifakı'na katılıyor - Son Dakika
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