MAK Araştırma Başkanı Kulat: Erken seçim olası değil, AK Parti genç seçmeni kaybetmiş durumda! - Son Dakika

MAK Araştırma Başkanı Mehmet Ali Kulat, Halk TV'de Ayşenur Arslan ile Medya Mahallesi'nde, son anket çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kulat, AK Parti'nin oy oranının yüzde 30'un altında olduğunu öne sürdü.

"MİLLET İTTİFAKINDA BOZULMA OLURSA, ERKEN SEÇİM OLABİLİR"

"AK Parti şu an yüzde 30 bandında seyrediyor. Araştırmalarda onun altında görünüyor ama biz yine hata payı diye öyle diyoruz" diyen Kulat, mevcut şartlarda erken seçimi olası görmediğini söyledi, gerekçesini ise şöyle anlattı:

"50+1'i bulmakta zorlanan bir Cumhur İttifakı'nın en azından bugün seçime gitmesi beklenemez. HDP'yi yanlarına alırlarsa... Bana göre mümkün değil. Ya da Millet İttifakı'nda bir bozulma olursa ancak o zaman Cumhur İttifakı'na bir şans doğar. AK Parti ilk kez yüzde 30'un altına iniyor."

"18-30 YAŞ KUŞAĞINDA HİÇBİR BÖLGEDE BİRİNCİ DEĞİL"

İlk kez oy kullanacak 6 milyon genç bazında ele alındığında AK Parti'nin hiçbir bölgede birinci parti olmadığını aktaran Kulat, şunları söyledi:

"Türkiye genelinde 7 coğrafi bölge, İstanbul'u ayrı sayarsak 8 bölge gibi... Bu 8 bölgenin hiç birisinde AK Parti birinci parti değil. 18-30 yaş kuşağı incelendiğinde hiçbir bölgede birinci parti olarak çıkmıyor.

Bir partiye de aşırı derece yoğunlaşmış değil ama CHP'nin öne çıktığını görüyoruz genç seçmende. İç Anadolu ve Karadeniz ağırlıklı genç seçmende İYİ Parti ve MHP'nin öne çıktığını görüyoruz. Doğu ve Güney Doğu Anadolu'da HDP'nin öne çıktığını görüyoruz."

"MÜŞAHİTLERİN ÇEKİLMESİ DURUMUNDA NE OLUR" DİYE SORULDU

Programın diğer konuğu halktv.com.tr Genel Yayın Yönetmeni Hakan Çelenk'in "İlk kez sandıktan partilerin müşahitlerinin çekilmesine yönelik bir hamle görüyorum. Sizce etkili olur mu?" sorusuna ise Kulat şu yanıtı verdi:

"Çok etkin olacağı kanaatindeyim. Muhalefet açısından çok büyük bir risk var. Yasadaki bir madde son derece tehlikeli bir sonuç doğurabilir. Sandık müşahitliği diyebileceğimiz görevli olacak kişilerin parti üyesi olması isteniyor. Halbuki Doğu ve Güney Doğu'da iki parti var şu an. Eğer seçime yakın HDP kapatılırsa o sandıkların başında sadece Cumhur İttifakı'nı temsil edenler olabilir bu da iktidar için büyük bir avantaj, muhalefet içinse büyük bir risk olur."