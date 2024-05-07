Makina Mühendisleri Odası Başkanı Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan'ı ziyaret etti - Son Dakika
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Politika

Makina Mühendisleri Odası Başkanı Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan'ı ziyaret etti

Makina Mühendisleri Odası Başkanı Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan\'ı ziyaret etti

Makina Mühendisleri Odası (MMO) Samsun Şube Başkanı Kadir Gürkan, Halit Doğan'a 'hayırlı olsun' ziyaretinde bulunarak belediyelerle çalışmaya hazır olduklarını söyledi. MMO yöneticileri ayrıca yeni dönem çalışma programı hakkında bilgi verdi.

07.05.2024 13:18  Güncelleme: 13:24
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Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan'a 'hayırlı olsun' ziyaretinde bulunan Makina Mühendisleri Odası(MMO) Samsun Şube Başkanı Kadir Gürkan, belediyeler ile birlikte çalışmaya hazır olduklarını söyledi.

MMO Samsun Şube Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Gürkan ve Yönetim Kurulu Üyeleri, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri sonucunda Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Halit Doğan'ı ziyaret ederek yeni görevinde başarılar diledi. MMO yöneticileri Halit Doğan'a ayrıca 2024-2025 dönemi Şube Çalışma Programı hakkında detaylı bilgi aktardı.

"Birlikte çalışmaya hazırız"

Kadir Gürkan burada yaptığı açıklamada, "Odamız yönetim kurulunun çalışma programı doğrultusunda kurum ve kuruluşları ziyaret ederek çalışma ortamları oluşturuyoruz. Birlikte düşünüp birlikte karar alan, birlikte uygulamaya geçerek süreci birlikte kontrol eden yaklaşımla, demokratik katılımcı yönetim anlayışı ile üyelerimize, Samsun'a ve ülkeye hizmet etmeye çalışıyoruz. Büyükşehir Belediyesi ile de her türlü iş birliği ve birlikte çalışma ortamında yer almak istiyoruz" dedi.

Kadir Gürkan ayrıca Başkan Halit Doğan'a, "Odamız yönetim kurulu üyeleri adına sizlere Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinizde sonsuz başarı diliyoruz" temennisini de iletti. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Makina Mühendisleri Odası Başkanı Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan'ı ziyaret etti - Son Dakika

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