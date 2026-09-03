Malatya Arguvan\'da 32 yıllık belediye çalışanı İrfan Eren, düzenlenen törenle emekliye ayrıldı

Malatya'nın Arguvan ilçesinde 32 yıldır belediyede görev yapan İrfan Eren, uzun çalışma hayatının ardından emekli oldu.

1994 yılında göreve başlayan ve 32 yıl boyunca görevini sürdüren İrfan Eren, emekliliği öncesinde çalışma arkadaşlarıyla vedalaştı. Eren için düzenlenen veda yemeğinde duygu dolu anlar yaşanırken, Arguvan Belediye Başkanı Ersoy Eren tarafından kendisine hizmetleri anısına plaket takdim edildi.

32 yıllık çalışma hayatında 7 belediye başkanıyla birlikte görev yapan İrfan Eren, veda programında yaptığı konuşmada, "Başta Ersoy Başkanım olmak üzere tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bu kurumda 32 yıl geçirdim. 7 belediye başkanıyla birlikte çalıştım. Bugün ise emek verdiğim yerden emekli oluyorum. Bütün arkadaşlarımdan haklarını helal etmelerini istiyorum." dedi.

Emekli olan İrfan Eren'e sağlık ve mutluluk dileklerini ileten Ersoy Eren ise, "Kendisiyle güzel bir mesai geçirdik. Kendisinden hep memnunduk. Kendisine emeklilik hayatında sağlık ve mutluluk diliyorum." ifadelerini kullandı.

Program, plaket takdimi ve çalışma arkadaşlarıyla yapılan sohbetin ardından sona erdi.