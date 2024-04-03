Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er Göreve Başladı

Politika

31 Mart yerel seçimlerini kazanan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, "Tüm Malatya'nın belediye başkanı olacağız. Şunu Malatya halkı hiçbir zaman unutmasın, oylarıyla emanet ettikleri şehrimize sahip çıkacağız. Emanete ihanet edilmesine asla müsaade etmeyeceğiz" dedi.

31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Sami Er, mazbatasını İl Seçim Kurulu'nda aldıktan sonra görevi de Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Latif Okyay'dan teslim aldı.

Devir teslim için Büyükşehir Belediyesi önünde bir tören düzenlendi. Törene AK Parti Malatya Milletvekili Abdurahman Babacan, Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, AK Parti İl Başkanı Namık Gören, belediye meclis üyeleri, Büyükşehir Belediyesi çalışanları ile kalabalık bir vatandaş topluluğu katıldı.

Büyükşehir Belediyesi önünde vatandaşlara seslenen Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, vatandaşların göstermiş olduğu teveccühten dolayı teşekkür etti. Başkan Er, AK Parti ve Cumhur ittifakı adayı olarak seçildiğini ancak bir belediye başkanı olarak tüm Malatya'nın belediye başkanı olacağını ifade ederek, "Hemşehrilerimden bize oy versin vermesin, biz tüm Malatya'nın belediye başkanı olacağız. Şunu Malatya halkı hiçbir zaman unutmasın, oylarıyla emanet ettikleri şehrimize sahip çıkacağız. Emanete ihanet edilmesine asla müsaade etmeyeceğim. Malatya'ya şu sözü verdik, 'çok çalışacağız, işimiz gücümüz Malatya, bana ve ekibime durmak yok yorulmak yasak' dedik. İnşallah gerek şahsım gerekse de belediyedeki mesai arkadaşlarım, inşallah verdiğimiz sözleri hakkıyla yerine getireceğiz" ifadelerine yer verdi.

Kendilerine bir emanet teslim edildiğini ve buna da sonuna kadar sahip çıkacaklarını ifade eden Er, "Emanete ihanete asla müsaade etmeyeceğiz. Allah'ın izniyle bunun lafta olmadığını da herkes görecektir. Emanete sahip çıktığımızı, nasıl bir çalışma performansı sergilediğimizi, herkes görecektir" dedi.

Göreve geldikleri bugünden itibaren seremoni ve devir teslim ile kaybedecek vakitlerinin olmadığını da ifade eden Sami Er, bu nedenle de 4 Nisan Perşembe Günü saat 15.00'de belediye içindeki giriş katında tüm tebrikleri toplu kabul edeceklerini söyledi.

Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası önünde düzenlenen törenin ardından Büyükşehir Belediye Başkanlığı makamına geçen Başkan Sami Er, başkanlık mührünü ve şehrin anahtarını Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Latif Okyay'dan teslim aldı. - MALATYA