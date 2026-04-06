Malatya Çarşısında İnceleme ve Esnaf Ziyareti

AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Malatya Çarşısı alanında incelemelerde bulundu, taşınan esnafları ziyaret etti.

Ziyarete Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Ali Evren, Kuyumcular Odası Başkanı Hanifi Yayla ve partili yöneticiler de katıldı. Ziyarette yeni çarşıdaki taşınma süreci, teslim takvimi ve esnafın durumu değerlendirildi. Tüfenkci, mayıs ayı sonu itibarıyla dükkan ve bağımsız bölümlerin teslim edilmesinin beklendiğini söyledi.

Ziyarette konuşan Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Ali Evren, taşınma sürecinin uzadığını ancak esnafın iş yerlerine geçişinin başlayacağını söyleyerek, "Biraz süremiz uzamış oldu ama inşallah o günleri atlattık. Yavaş yavaş iş yerlerimize taşınacağız. Esnafımız taşındıktan sonra AŞ ve iş devam edecektir. Bir an evvel bitirmesini biz istiyoruz. Memleketimiz için hayırlı ve uğurlu olsun. başta Sayın Cumhurbaşkanımıza, değerli bakanıma, milletvekillerime, özellikle teşekkür ediyoruz. Hayırlı uğurlu olsun Malatya'mıza" dedi.

Kuyumcular Odası Başkanı Hanifi Yayla, "Emeği geçenlere teşekkür ederiz. Sayın bakanımla çarşımızı gezdik. Gerçekten çok güzel bir çarşı çıkıyor. Daha da güzel olacak" diye konuştu.

Milletvekili Bülent Tüfenkci, Akpınar Çarşısı ile diğer ticaret alanlarında incelemeler yaptıklarını, taşınan esnafın görüşlerini dinlediklerini söyledi. Tüfenkci, yeni çarşı alanında 5 bin 700 bağımsız bölümün bulunduğunu ifade ederek, teslim sürecinin mayıs sonuna kadar tamamlanmasının beklendiğini kaydetti. Tüfenkci, "Bugün hem Kuyumcular Oda Başkanımız hem Esnaf Kefalet Kooperatifleri Başkanımız, teşkilatımız ve esnaf arkadaşlarımızla beraber hem Akpınar Çarşımızı hem diğer çarşılarımızdaki 5 bin 700 bölümün yer aldığı çarşılarımızı gezdik. Gerçekten çok güzel ve Malatya'ya yakışır bir çarşı haline gelmiş. Buraya taşınan arkadaşlarımızın memnuniyetlerini görmek, onlara hayırlı olsun demek bizleri ziyadesiyle memnun etti. İnşallah tamamen açıldığında, mayıs ayının sonu itibarıyla bütün dükkanları ve bağımsız bölümleri teslim etmiş olacaklar. İçeride hummalı bir çalışma var. Bu çalışmanın mayıs sonu itibarıyla biteceğini umut ediyoruz ve bütünüyle faaliyete geçtiğinde gerçekten bölgenin de ticari merkezlerinden biri haline tekrardan gelecek" dedi.

Saray Mahallesi ve çevresindeki yeni ticaret alanlarına da değinen Tüfenkci, kent merkezindeki dönüşümün etap etap sürdüğünü söyledi. Tüfenkci, "Saray Mahallesi'ndeki yepyeni bir çarşı ve yepyeni bir Malatya'yı, Niyazi Mısri ve Valilik civarında oluşan yeni çarşılarımızla beraber, yeni bir camimizi de Malatya'nın merkezine yapmış olacağız. Bir bütün halinde Malatya yepyeni bir Malatya haline gelecek. Şimdiden taşınan esnaflarımıza hayırlı olsun. Çarşımız Malatya'mıza hayırlı olsun" dedi. - MALATYA