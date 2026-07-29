Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, tarımsal üretimi desteklemek amacıyla Pütürge ilçesinde yapımını tamamlanan sulama havuzunun açılışını gerçekleştirdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Pütürge Belediye Başkanı Mikail Sülük ile birlikte Büyükşehir Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından Meşedibi Mahallesi'nde tarımsal üretimi desteklemek amacıyla yapımı tamamlanan sulama havuzunun açılışına katıldı. Hizmete sunulan havuz ile Meşedibi sakinlerinin 30 yıllık sulama özlemi sona erdi.

'Tarımsal Sulama Havuzu Seferberliği' kapsamında yapılan havuzun açılışında konuşan Başkan Er, "Orda bir köy var, uzakta. O köy bizim köyümüzdür. Gezmesek de tozmasak da o köy bizim köyümüzdür" şiirini hatırlatarak, şehrin en ücra noktasına kadar hizmet götürdüklerini söyledi. Başkan Er, "İnsanımızın toprağına olan bağlılığını gösteren en önemli örneklerden biri de bu yatırımlardır. İnsanlarımız bu toprakların sahibi ve bekçisidir. Buralarda hiçbir zaman terör barınamadı, teröristler gelemedi. Neden? Çünkü burada Pütürgeliler var. Bu nedenle hemşerilerimizin yaşamlarını en iyi şekilde sürdürebilmeleri için bizim de elimizden gelen gayreti göstermemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"Malatya'da 207 adet sulama havuzunun inşaatı devam ediyor"

Meşedibi Mahallesi'nde yol çalışmalarının tamamlanmasının ardından tarımsal sulama havuzumuzun açılışı için bir araya geldiklerini aktaran Başkan Er, "Tarımsal sulama havuzu seferberliği kapsamında, sadece Meşedibi'nde değil, Pütürge'mizin 48 mahallesinde toplam 57 adet tarımsal sulama havuzunu tamamlayarak yaklaşık 6 bin dekarlık tarım arazisini suya kavuşturmuş olacağız. Malatya genelinde ise 121 mahallede toplam 207 adet sulama amaçlı havuzun inşaatı devam etmektedir. Bu yatırımlar tamamlandığında yaklaşık 80 bin dekarlık tarım arazisi sağlıklı ve güvenilir sulama suyuna kavuşacaktır. Sadece sulama havuzlarıyla değil, sulama borusu destekleriyle de kıymetli hemşerilerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Açık sulama kanallarının kapalı sisteme dönüştürülmesi projesi kapsamında, Pütürge ilçemizin 51 mahallesinde 123 farklı lokasyonda toplam 91 bin metrelik kapalı sistem dönüşümünü tamamladık. Bu yıl ise Pütürge'nin 28 mahallesinde, 64 farklı lokasyonda 50 bin metrelik kapalı sistem dönüşümünü tamamlamış olacağız. Böylece son iki yılda Pütürge'de toplam 141 bin metrelik modern kapalı sulama altyapısını hizmete sunmuş olacağız. Malatya genelinde ise 2025-2026 yıllarında 145 mahallede, 324 farklı lokasyonda toplam 276 bin metrelik kapalı sistem dönüşümünü tamamladık. 2026 yılında da 147 mahallede, 280 farklı lokasyonda 316 bin metrelik modern kapalı sulama altyapısını hizmete sunmuş olacağız" şeklinde konuştu.

"Pütürgeli hemşerilerimiz hizmetin en iyisine layık"

Tarımsal sulamanın yanı sıra hayvan üreticilerine de ciddi destekler verdiklerine dikkati çeken Başkan Sami Er, "2025 yılında hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımızdan gelen talepler doğrultusunda, Pütürge ilçemiz dahil tüm ilçelerimizde 480 adet jeneratör ve 200 adet sıvat dağıtımını gerçekleştirdik. 2026 yılında ise 475 adet sıvatın dağıtımını da inşallah tamamlayacağız. Biz, Pütürgeli hemşerilerimizin hizmetin en iyisine layık olduğuna inanıyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak altyapıdan üstyapıya kadar ihtiyaç duyulan her alanda elimizden gelen gayreti göstermeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Meşedibi Mahallesi Muhtarı Ömer Akşahin ve mahalle sakinleri, 30 yıllık sulama havuzu özlemlerini bitiren Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er'e teşekkür ettiler.