Malatya'da Başkanlar, Tecde Mahallesi'nde Vatandaşlarla Buluştu - Son Dakika
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Politika

Malatya'da Başkanlar, Tecde Mahallesi'nde Vatandaşlarla Buluştu

Malatya\'da Başkanlar, Tecde Mahallesi\'nde Vatandaşlarla Buluştu

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er ve Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, Tecde Mahallesi'nde düzenlenen toplantıda vatandaşların sorunlarını dinleyerek, yatırımlar hakkında bilgi verdiler. Başkanlar, çözüm odaklı bir yaklaşım benimseyerek, vatandaşlarla doğrudan iletişim kurmanın önemine vurgu yaptılar.

12.05.2025 15:38  Güncelleme: 15:40
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Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er ve Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, Tecde Mahallesi'nde düzenlenen toplantıda vatandaşlarla buluşarak sorunları dinledi, yatırımlarla ilgili bilgi verdi. Başkanlar, çözüm odaklı belediyecilik anlayışıyla taleplerin yakından takip edileceğini vurguladı.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er ile Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr.İlhan Geçit, vatandaşlarla doğrudan iletişim kurmak amacıyla düzenlenen "Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor" toplantıları kapsamında Tecde Mahallesi sakinleriyle buluştu. Toplantıda Malatya ve Yeşilyurt'ta ki yatırımların yanı sıra Tecde Mahallesi için planlanan hizmetler ele alındı.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er ile Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, vatandaşlardan gelen soruları içtenlikle yanıtladı. Oldukça verimli geçen toplantıda vatandaşlar, altyapı, ulaşım, çevre düzenlemesi, sosyal hizmetler ve diğer yerel konularda sorunlarını ve beklentilerini dile getirdi. Toplantıda MASKİ Genel Müdürü Sinan Çeçen ile Malatya'da alt ve üst yapı yatırımlarında bulunan kamu ve kurumların yetkilileri de hazır bulundu.

Tecde Mahalle Muhtarı Ali Yiğit, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er ile Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit'in Malatya ve Yeşilyurt'un sorunlarından kurtulması için taşın altına ellerini koyduklarını, iletilen taleplerinde çözüme kavuşacağına inandıklarını söyledi. Mahalle toplantılarını önemsediklerini ifade eden AK Parti Yeşilyurt İlçe Başkanı Ramazan Yaylacı, Yeşilyurt İlçesine alt yapı yatırımları için sağlanan 2 Milyar TL. kaynaktan dolayı Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er ile katkı sunan herkese teşekkürlerini sundu.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit ise konuşmasında mahalle ziyaretlerinin ve doğrudan iletişimin önemine vurgu yaparak, "Vatandaşlarımızla bir araya gelmek, doğrudan onların sesini duymak bizim için çok kıymetlidir. Belediyeciliğin temelinde şeffaflık ve katılımcılık vardır. Bizlerde ilçemize bu anlayışla hizmet ediyoruz. Mahallelerimizi tek tek gezerek vatandaşlarımızı dinliyor, sorunlara birlikte çözüm arıyoruz. Bu tür buluşmalarla hem sorunları daha hızlı çözebiliyoruz hem de birlikte daha yaşanabilir bir şehir inşa ediyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımızın yanı sıra alt ve üst yapı yatırımlarında bulunan kamu ve kurumlarımızın yetkilileriyle birlikte gerçekleşen toplantılarımızdan üst seviyede yararlanıyoruz. Vatandaşlarımızla bire bir iletişim, yeni yatırımların kapısını aralamaktadır. İletilen taleplerin çözüme kavuşmasını yakından takip ediyoruz. Tecde mahallemizin her yönden gelişimi ise ilçemizin bugünü ve yarınları adına önemlidir. Bu bölgemizin sorunlarına kalıcı çözümler getireceğiz" diye konuştu.

Mahalle toplantılarının verimli ve faydalı geçtiğini dile getiren Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er ise, "Hemşerilerimizle birlikte hareket ederek, şehrimizin ayağa kalkması için var gücümüzle çalışıyoruz. 'Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor' toplantılarıyla vatandaşlarımızı dinliyor ve kalıcı çözümler getiriyoruz. Şeffaf ve katılımcı belediyecilik anlayışıyla şehrimize hizmet ediyoruz. Bizler "en son vatandaşımız kalıcı konutuna, en son esnafımızda kalıcı işyerine geçene kadar dur durak bilmeden çalışacağımızın" sözünü verdik. Bu sözü yerine getirmek içinde 7/24 sahadayız. Karamsarlık ve umutsuzluk bizlerde asla olmadı, olmayacakta, buna emin olun. Omuzlarımıza yüklenen ağır sorumluluğun farkındayız. Cumhurbaşkanımız bize güvendi, vatandaşlarımızda bize umut bağladı. Bizlerde bu sorumluluk duygusuyla çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından tek tek söz alan mahalle sakinleri, taleplerini ilettiler. - MALATYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Malatya'da Başkanlar, Tecde Mahallesi'nde Vatandaşlarla Buluştu - Son Dakika

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