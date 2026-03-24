Akçadağ\'a 49,5 milyonluk modern hayvan pazarı

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde hayvancılık sektörünün geliştirilmesi amacıyla 49 milyon 510 bin TL bütçeli modern hayvan pazarı projesi hazırlandı.

Akçadağ Belediyesi ile Akçadağ İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hazırlanan proje kapsamında, hayvan alım-satım işlemlerinin daha düzenli, sağlıklı ve denetlenebilir bir ortamda gerçekleştirilmesi hedefleniyor. Proje ile modern, hijyenik ve mevzuata uygun bir hayvan pazarı kurulacak. Akçadağ Belediye Başkanı Hasan Ulutaş, proje ile kontrolsüz ve altyapısı yetersiz alanlarda yapılan hayvan satışlarının önüne geçileceğini belirterek, hayvan sağlığı ve refahının artırılacağını, kayıt dışı hayvan ticaretinin ise azaltılacağını ifade etti. Ulutaş, kurulacak pazarda hayvan giriş-çıkışlarının kayıt altına alınacağını, veteriner sağlık kontrollerinin etkin şekilde yapılacağını ve hastalıkların yayılma riskinin düşürüleceğini kaydetti.

Akçadağ'da hayvancılığın önemli bir geçim kaynağı olduğuna dikkat çekilen projede, mevcut satış alanlarının yetersizliği nedeniyle hem üreticiler hem de kamu açısından çeşitli sorunların yaşandığı belirtildi. Yeni tesisle birlikte çevre kirliliği, kontrolsüz hayvan hareketleri ve sağlık risklerinin azaltılması öngörülüyor. Proje kapsamında 1 adet hayvan pazarı ile 400 metrekarelik kesimhane kurulması planlanırken, toplam bin 500 metrekarelik alanda hizmet verilecek. 24 ayda tamamlanması planlanan projenin yaklaşık 5 bin kişiye doğrudan fayda sağlaması bekleniyor.

Öte yandan proje ile 10 kişiye doğrudan istihdam sağlanması, üreticilerin pazarlama imkanlarının geliştirilmesi ve yıllık yaklaşık 37 milyon TL gelir artışı oluşturulması hedefleniyor. Projenin tamamlanmasının ardından tesisin, kendi gelirleriyle sürdürülebilir bir yapıda işletilmesi planlanıyor. - MALATYA