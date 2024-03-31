Malatya\'da oy verme işlemi sona erdi, sayım devam ediyor

Bilge Yılmaz, İYİ Parti lideri Akşener'i istifaya davet etti

Yerel seçim sonuçlarının netleşmeye başlamasının ardından İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Bilge Yılmaz, partisindeki görevinden istifa etti. Akşener'i de istifaya davet eden Yılmaz, "Önümüzdeki genel seçimlerde ülkemizin AK Parti iktidarının kötü ve beceriksiz yönetiminden kurtulması için bugünden çalışmaya başlamalıyız" dedi.