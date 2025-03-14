Malatya'da Siyasi Partilerden Birlik ve Dayanışma İftarı - Son Dakika
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Politika

Malatya'da Siyasi Partilerden Birlik ve Dayanışma İftarı

Malatya\'da Siyasi Partilerden Birlik ve Dayanışma İftarı

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen iftar programında farklı siyasi partilerin temsilcileri bir araya gelerek birlik ve dayanışma mesajları verdiler. Başkan Sami Er, Malatya'nın yeniden ayağa kalkması için ortak hareket etmenin önemini vurguladı, Ramazan ayının paylaşma ve dayanışma ruhunu hatırlattı.

14.03.2025 16:45  Güncelleme: 16:50
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Malatya Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen iftar programında, farklı siyasi partilerden yöneticiler bir araya gelerek birlik ve dayanışma mesajları verdi. Başkan Sami Er, Malatya'nın yeniden ayağa kalkması için ortak hareket etmenin önemini vurguladı.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er'in ev sahipliğinde düzenlenen iftar programı, siyasi parti il başkanları, ilçe belediye başkanları, meclis üyeleri ve yerel yöneticileri bir araya getirdi. Büyükşehir Belediyesi Nikah Sarayı'nda gerçekleştirilen programda birlik ve dayanışma mesajları verildi.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda, siyasi parti il başkanları selamlama konuşmaları yaptı. Yeniden Refah Partisi Malatya İl Başkanı Burhan Kılıç, Ramazan ayının birlik ve beraberliğin simgesi olduğunu belirterek, organizasyon için teşekkür etti. CHP Malatya İl Başkanı Barış Yıldız ise şehrin yeniden inşasında ortak hareket edilmesi gerektiğini vurguladı. MHP Malatya İl Başkanı Gökhan Gök, deprem sonrası yapılan çalışmalara destek verdiklerini ifade ederken, AK Parti Malatya İl Başkan Yardımcısı Ömer Zengin, programın birlik ve beraberliği pekiştirdiğini söyledi.

"Malatya'nın yeniden ayağa kalkması için çalışıyoruz"

Katılımcılara teşekkür eden Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er ise düzenlenen iftar programında farklı siyasi partilerden yöneticilerle bir araya gelerek birlik ve dayanışma mesajları verdi. Başkan Er, Malatya'nın yeniden ayağa kalkması için ortak hareket etmenin önemini vurgulayarak şunları söyledi:

"Bugün burada farklı siyasi görüşlerden, farklı düşüncelerden siyasiler olarak buradayız. Farklılıklarımız olabilir fakat hepimizin ortak derdi, ortak gayesi 6 Şubat depreminde sarsılan Malatya'dır. Malatya'nın yeniden ayağa kalkması, yaraların hızla sarılması ve insanlarımızın geleceğe umutla bakması için çalışıyoruz. Depremde hepimiz aynı acıyı yaşadık, canlarımızı yitirdik. Hatıralarımızın bulunduğu sokaklar, caddeler yıkıldı. Ancak biz Malatyalılar olarak her zaman güçlü olduk. Dayanışmanın en güzel örneklerini sergiledik. Buradan da görüldüğü gibi bütün siyasi görüşten insanın bir arada oluşu bizim için apayrı bir değer. Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren ifade ettiğimiz gibi siyasi çekişmeleri bir kenara bırakarak hepimizin ortak paydası olan Malatya için gayret edelim, el birliğiyle çalışalım demiştik. Bu yolda azimle, kararla yürüyoruz. İşlerimizi dayanışma içerisinde yürütüyoruz. Kararlarımızı istişare ile alıyoruz. Meclisimizde kararlarımızı oy çokluğu ile değil genelde oy birliği ile alıyoruz. Bundan dolayı bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Meclis üyelerimiz bulundukları bölgelerin seçilmiş kişileridir, o bölgenin temsilcisidir. Yapmış olduğumuz bütün programlarda meclis üyelerimiz ile koordineli bir şekilde çalışmalar yürütüyoruz."

"Ramazan paylaşma, dayanışma ve birlik olmayla anlam kazanır"

Ramazan ayının sadece oruç tutmakla değil, aynı zamanda paylaşma, dayanışma ve birlik içinde olmanın önemini vurgulayan Başkan Er, Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak vatandaşların Ramazan ayını en güzel şekilde geçirmeleri için birçok çalışma yürüttüklerini belirterek, "Ramazan ayı yalnızca oruç tutmakla değil, paylaşma, dayanışma ve birlik olmakla anlam kazanır. Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak vatandaşlarımızın bu mübarek ayı en güzel şekilde geçirmeleri için elimizden gelen çabayı göstermekteyiz. Büyükşehir Belediyesi olarak dört farklı noktada 4 bin hemşehrimize iftar ikramında bulunuyoruz. Ayrıca evinde yemek yapma imkanı bulunmayan yaşlı ve engelli vatandaşlarımızın iftarlarını evlerine ulaştırıyoruz" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İHA

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