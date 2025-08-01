Malatya\'da Tapu Sorunu Çözüldü

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde 1997 ve 1998 yıllarında encümen kararıyla satışı yapılan taşınmazların tapu sorunu çözüldü. Aktepe Mahallesi Hecek mevkiindeki taşınmazların tapuları, yıllar süren bekleyişin ardından hak sahiplerine teslim edilmeye başlandı.

Akçadağ Belediyesi'nin girişimleriyle 72 aileyi ilgilendiren tapu sorununun çözüm süreci kapsamında ilk etapta 10 aile tapularını aldı. Toplamda 43 tapu devrinin yapılması planlanıyor.

Konuya ilişkin açıklama yapan Akçadağ Belediye Başkanı Hasan Ulutaş, "1997 ve 1998 yıllarında encümen kararıyla satışı yapılan Aktepe Mahallemizin Hecek mevkiindeki taşınmazların uzun yıllardır süren mülkiyet sorunlarını çözüme kavuşturduk. Tapu devir sürecini başlatarak bugün ilk 10 tapuyu hak sahiplerine teslim ettik" dedi.

Başkan Ulutaş, yıllardır büyük bir sabırla bekleyen vatandaşların mağduriyetini gidermenin ve hak ettikleri tapularına kavuşmalarını sağlamanın memnuniyetini yaşadıklarını da sözlerine ekledi. - MALATYA