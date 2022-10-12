Malatya haberleri: Fendoğlu, TBMM'de Doğanşehir'in sorunlarını gündeme getirdi - Son Dakika
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Malatya haberleri: Fendoğlu, TBMM'de Doğanşehir'in sorunlarını gündeme getirdi

12.10.2022 10:51
Malatya haberleri: Fendoğlu, TBMM'de Doğanşehir'in sorunlarını gündeme getirdi

Malatya politika haberi: Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya Milletvekili ve partinin MYK üyesi Mehmet Fendoğlu, meclis genel kurulunda Doğanşehir ilçesinde köy gezileri sırasında vatandaşların iletmiş olduğu sorunlara ilişkin çözüm önerilerini gündeme getirdi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya Milletvekili ve partinin MYK üyesi Mehmet Fendoğlu, meclis genel kurulunda Doğanşehir ilçesinde köy gezileri sırasında vatandaşların iletmiş olduğu sorunlara ilişkin çözüm önerilerini gündeme getirdi.

TBMM Genel Kurulu'nda söz alan MHP Malatya Milletvekili Fendoğlu, Doğanşehir ilçesinde köy gezileri sırasında Polat Derbent ve Gövdeli Göletleri ile Beğre Göletinin yapımı konusunda vatandaşların dile getirdiği soruları gündeme getirerek, Tarım ve Orman Bakanlığından çözüm talebinde bulundu. Fendoğlu, "Doğanşehir ilçemizin Polat, Bıçakçı ve Gövdeli beldesindeki köy ziyaretlerimizde, hemşerilerimizin, çiftçilerimizin, üreticilerimizin taleplerini Gazi Meclisimiz aracılığıyla ilgili Bakanlığımıza iletiyoruz. Bu çerçevede Malatya Doğanşehir ilçemizde planlama raporları onaylanan ve ÇED çalışmaları devam eden Polat Derbent ve Gövdeli Göletleri ile jeoteknik çalışması devam eden Bıçakçı Gölet'i ve ön inceleme raporu onaylanan Beğre Gölet'inin planlama ve proje aşamalarının Tarım Bakanlığımız tarafından bir an önce tamamlanarak 2023 yılı içerisinde yapımına başlanması ve en kısa sürede bitirilmesi çiftçilerimizin ve üreticilerimizin bize ilettikleri taleplerdir" ifadelerini kaydetti. - MALATYA

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Kaynak: İHA

Milliyetçi Hareket Partisi, Doğanşehir, Malatya, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Malatya haberleri: Fendoğlu, TBMM'de Doğanşehir'in sorunlarını gündeme getirdi - Son Dakika

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