Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ataması Resmi Gazete'de! Merve Kavakcı'ya yeni görev verildi - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ataması Resmi Gazete'de! Merve Kavakcı'ya yeni görev verildi

13.08.2022 09:28

Türkiye'nin Kuala Lumpur Büyükelçisi olarak görev yaparken 2 ay önce merkeze alınan Merve Kavakcı, Dışişleri Bakanlığı Dış Politika Danışma Kurulu Üyeliği'ne atandı. Karar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. İşte detaylar...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı atama kararları Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Buna göre Adalet Bakanlığı bünyesinde açık bulunan Personel Genel Müdürlüğüne Turan Kuloğlu atandı. Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Yunus Alkaç görevden alınırken yerine Enis Yavuz Yıldırım atandı. Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Genel Müdürü Ali Erdem görevden alınırken, yerine Servet Gül'ün ataması yapıldı. Yine bakanlık bünyesindeki Strateji Geliştirme Başkanı Ertuğrul Çekin görevden alınmasıyla yerine Tahir Hırslı getirildi.

KAVAKCI, DIŞİŞLERİ DIŞ POLİTİKA DANIŞMA KURULU'NA ATANDI

Atamaların en dikkat çeken noktası ise 2 Haziran'da Kuala Lumpur (Malezya) Büyükelçiliği'nden merkeze çekilen Merve Kavakcı'nın, Dışişleri Bakanlığı Dış Politika Danışma Kurulu Üyeliği'ne atanması oldu.

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞINDA İLK KADIN GENERAL

Jandarma Genel Komutanlığında yapılan atamalara göre ise, 2 tümgeneral korgeneralliğe, 16 tuğgeneral tümgeneralliğe, 14 albay ise tuğgeneralliğe terfi etti. Jandarma Genel Komutanlığına ilk defa kadın general atamadı da yapıldı. Jandarma Genel Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Şube Müdürü Kıdemli Albay Özlem Yılmaz Tuğgeneralliğe terfi ederek Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkan Yardımcısı oldu.

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Kaynak: ANKA

Dışişleri Bakanlığı, Merve Kavakçı, Malezya, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ataması Resmi Gazete'de! Merve Kavakcı'ya yeni görev verildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ataması Resmi Gazete'de! Merve Kavakcı'ya yeni görev verildi - Son Dakika
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