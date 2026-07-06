Malezya'da Lynas Anlaşması Protesto Ediliyor - Son Dakika
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Malezya'da Lynas Anlaşması Protesto Ediliyor

06.07.2026 17:11
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Malezya Parlamentosu, Lynas'ın Pentagon ile yaptığı 96 milyon dolarlık anlaşmayı görüşecek.

Malezya Parlamentosu, ülkede faaliyet gösteren Avustralyalı Lynas Rare Earths şirketinin ABD Savunma Bakanlığı ile yaptığı 96 milyon dolarlık nadir toprak elementleri tedarik anlaşmasını görüşmek üzere 16 Temmuz'da oturum düzenleyecek.

Malezya'da dünyanın en büyük nadir toprak işleme tesislerinden birini işleten Avustralyalı Lynas Rare Earths şirketinin ABD Savunma Bakanlığı ile yaptığı 96 milyon dolarlık nadir toprak elementleri tedarik anlaşması tepkiye yol açtı. Malezyalı insan hakları grupları, imzalanan 4 yıllık anlaşmanın ardından protesto gösterileri düzenlerken, Lynas Rare Earths şirketini Gazze Şeridi'nde düzenlenen saldırılarda kullanılan ABD yapımı silahlar için malzeme tedarik etmekle suçladı.

"Nadir toprak elementleri silahlar içinse buna karşı çıkmalıyız"

Tepkilerin ardından Malezya Parlamentosu, anlaşmayı gündemine aldı. Parlamento Uluslararası İlişkiler ve Ticaret Komitesi Başkanı Wong Chen, 16 Temmuz'da oturum düzenleneceğini açıkladı. Wong Chen, oturumun Lynas ile Pentagon arasındaki anlaşmanın ayrıntılarını ortaya çıkarmayı ve yerel politikalara aykırı olup olmadığını belirlemeyi amaçladığını söyledi. Ticaret Komitesi Başkanı, oturumda Lynas temsilcilerinin, Malezya hükümeti yetkililerinin ve çevre grupları ile insan hakları aktivistlerinin ifadelerinin dinleneceğini belirtti. Wong, sonuçların ülkenin nadir toprak politikalarını şekillendirmek üzere öneriler olarak sunulacağını ve Malezya'nın yerli sanayisini geliştirmek amacıyla yatırım çekmeye çalıştığını belirtti. Başkan Wong Chen, "Bu nadir toprak elementleri ne için? Eğer yenilenebilir enerji içinse destekleriz, ama silahlar içinse buna karşı çıkmalıyız" ifadelerini kullandı. - KUALA LUMPUR

Kaynak: İHA

İnsan Hakları, Politika, Malezya, Savunma, Ekonomi, Çevre, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika Malezya'da Lynas Anlaşması Protesto Ediliyor - Son Dakika

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