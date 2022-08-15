Malezya Kralı Sultan Abdullah Şah, Ankara'da - Son Dakika
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Malezya Kralı Sultan Abdullah Şah, Ankara'da

15.08.2022 19:22
Malezya Kralı Sultan Abdullah Şah, Ankara'da

Malezya Kralı Sultan Abdullah Ri'ayatuddin Al-Mustafa Billah Şah, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetlisi olarak Ankara'ya geldi.

Malezya Kralı Sultan Abdullah Ri'ayatuddin Al-Mustafa Billah Şah, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetlisi olarak Ankara'ya geldi.

Sultan Abdullah Şah ve Kraliçe Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah ile beraberlerindeki heyeti, Esenboğa Havalimanı'nda, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın yanı sıra Ankara Valisi Vasip Şahin, Türkiye'nin Kuala Lumpur Büyükelçisi Emir Salim Yüksel ile diğer ilgililer karşıladı.

Sultan Abdullah Şah'ın, Kraliçe Iskandariah ile 21 Ağustos'a kadar sürecek resmi ziyareti, yaklaşık 30 yıl aradan sonra Malezya'dan Türkiye'ye devlet başkanı seviyesinde yapılan ilk ziyaret olma özelliği taşıyor.

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Malezya Kralı Sultan Abdullah Türkiye'yi ziyaret edecek Malezya Kralı Sultan Abdullah Türkiye'yi ziyaret edecek GÜNDEM / 14 Ağustos 2022 GÜNDEM / 14 Ağustos 2022
Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Malezya, Ankara, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Malezya Kralı Sultan Abdullah Şah, Ankara'da - Son Dakika

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