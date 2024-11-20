Maltepe, Kültür ve Sanatın Merkezi Olacak

Politika

Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen, Maltepe'yi kültür ve sanatın merkezi haline getireceklerini söyledi.

Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen, Yaşar Kemal Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıda Cumhuriyet, Birgün, Anka, Gazete Pencere ve Evrensel'den gazeteciler ile bir araya geldi. Toplantıya Maltepe Belediye Başkan Yardımcısı Cevahir Efe Akçelik ile ilgili birim müdürleri de katıldı. Maltepe'de kültür sanat alanında yapacakları çalışmalarla ilgili bilgi veren Köymen, toplumsal belediyecilik anlayışıyla Maltepe'yi kültür ve sanatın merkezi haline getireceklerini söyledi. Kültür ve sanatın toplumsal kalkınmadaki rolüne dikkat çeken Köymen, "Ekonomik kriz nedeniyle geçim sıkıntısı yaşayan bireyler, ilk olarak kültür ve sanattan feragat ediyor. Bu yüzden öncelikli hedefimiz, insanlara kültür ve sanata erişim imkanı sunmak ve bu alanda onlara destek olmaktır" dedi.

Köymen, çalışmalarına toplumun dezavantajlı kesimleri olarak kabul edilen kadınlar, çocuklar, engelliler, emekliler ve emeğiyle geçinmeye çalışan tüm kesimleri

dahil ettiklerini söyledi. Yeni projeler arasında sinema, tiyatro ve güncel sanatlarla donatılmış bir gezici sanat tırının yer aldığını paylaşan Köymen, "Bu tır, mahalle mahalle dolaşarak sanatı erişilebilir kılacak ve kültürel etkinlikleri daha fazla kişiye ulaştıracak" dedi.

Yerel yönetim derin kent yoksulluğu ile mücadele ediyor

Derin kent yoksulluğunun etkilerini en aza indirmek amacıyla yerel yönetim olarak çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Köymen, kreş hizmetlerinin de bu kapsamda önemli bir yer tuttuğunu söyledi. Maltepe'de yaşayan vatandaşların yaşam kalitesini artırmak amacıyla 18 mahalle evi kurulmasının planlandığını söyleyen Köymen, "Bu mahalle evleri, sosyal yardımlar, eğitim ve kültürel etkinliklerle mahalle sakinlerinin daha kolay hizmet almasını sağlayacak. Belediye, yerelden hizmet vererek tüm Maltepe halkına kolaylık sunmayı amaçlıyor" dedi.

Süreyya Paşa Vakfı'nın gelirleriyle öğrencilere burs verilerek gençlerin eğitimine katkı sağlandığını paylaşan Köymen, bir kültür merkezi projesi olduğunu, üniversite öğrencilerinin zaman geçireceği bir alan oluşturulacağını duyurdu. Toplantıda Köymen, gazetecilerin Maltepe'de kültür sanat alanında neler yapılabileceğine dair önerilerini de aldı. - İSTANBUL