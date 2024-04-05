Politika

Mamak Belediye Başkanı Şahin: "Yetim hakkı yersem haram zıkkım olsun"

ANKARA - Ankara'nın Mamak ilçesinde belediye başkanlığına seçilen CHP adayı Veli Gündüz Şahin, devir teslim töreninde "25 yıl sonra tekrar belediyemiz bizlere nasip oldu. Bizden önce yöneten belediye başkanlarımızı asla karalamadım. Bizim amacımız kimseyi karalamak değil. Bizim amacımız sadece hizmet etmektir. Ben de yanlış yaparsam, tüyü bitmemiş yetimin hakkını yersem haram zıkkım olsun" dedi.

31 Mart Yerel Seçimlerinin ardından Ankara'nın 16 ilçesinde CHP'li adaylar belediye başkanlığına seçildi. Başkentin Mamak ilçesinde ise 25 yıllın ardından CHP'li bir aday Veli Gündüz Şahin belediye başkanlığına seçildi. Seçilmesinin ardından mazbatasını alan Şahin için devir teslim töreni düzenlendi. Törene Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner ve çok sayıda partili isim katıldı. Törende konuşan Veli Gündüz Şahin, "25 yıl sonra tekrar belediyemiz bizlere nasip oldu. Ama bizden önce yöneten belediye başkanlarımızı asla karalamadım. Bizim amacımız kimseyi karalamak değil. Bizim amacımız sadece hizmet etmektir. Ben de yanlış yaparsam, tüyü bitmemiş yetimin hakkını yersem haram zıkkım olsun" diye konuştu.

Şahin, belediye çalışanlarına gelip geçici olduğunu hatırlatarak, "Buranın kalıcıları belediyenin çalışanları. Gelince işten çıkartacak gibi dedikodular yaydılar. Asla öyle bir şey yok. Bizim içimizde, insan sevgisi var. Hepinize yetecek sevgi var. Herkese yetecek hizmet sevgisi var. Eşit hizmet dağıtarak insanları ayırt etmeyeceğiz" dedi.

"İçinde insan olmayan hiçbir projenin belediyeyle alakası yoktur"

Şahin'den sonra konuşan ABB Başkanı Mansur Yavaş ise, vatandaş öncelikli projelere odaklandıklarını dile getirerek, "Bu yüzden eleştirildik. Çünkü karşımızdakilere belediyeciliğin ne olduğunu bir türlü anlatamadık. Yarış başlayınca eser belediyeciliği diyerek betona, plastiğe para yatıranların bizim projelerimizi taklit etmeye başladığını gördük. Oysa içinde insan olmayan hiçbir projenin belediyeyle alakası yoktur" ifadelerini kullandı. Önceki başkanlık döneminde tüm ilçe belediye başkanlarına ortak proje ve işbirliği içerisinde çalışma çağrısında bulunduklarını hatırlatan Yavaş, " Mamak Belediyesi'nin içerisindeki ekranlarda 5 yıl boyunca Mansur Yavaş'ı karalayacak görüntüler izletildi. Böyle yapan belediye başkanlarının hepsi sandığa gömüldüler" şeklinde konuştu.

Yavaş yeni seçilen ilçe belediye başkanlarına ise, "Seçildiniz. Bundan sonra oy versin, vermesin herkese eşit davranmalısınız. Yoksa aynı akıbette olursunuz" uyarısında bulundu.