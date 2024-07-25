Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara Mahalle Ziyaretlerine Başladı

Politika

Antalya'da Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, Yalçıdibi, Örenşehir ve Çenger mahallelerinde gerçekleştirdiği ziyaretlerle vatandaşlarla bir araya geldi ve belediyelerin projelerini yerinde inceledi.

Vatandaşın taleplerini yerinde dinlemek için sahaya inen ve mahalle buluşmalarına başlayan Niyazi Nefi Kara, belediye başkan yardımcıları ve meclis üyeleriyle birlikte Yalçıdibi, Örenşehir ve Çenger mahallelerinde gerçekleştirdiği ziyaretlerle vatandaşlarla bir araya geldi. Ziyaretler sırasında belediyenin yürüttüğü projeleri ve hizmetleri yerinde inceleme fırsatı bulan Başkan Kara, ihtiyaçları doğrudan dinledi.

Sürdürülebilir belediyecilik anlayışı

Başkan Niyazi Nefi Kara, Manavgat Belediyesi olarak sürdürülebilir belediyecilik hizmetlerini merkeze aldıklarını vurguladı. "Hiç durmadan çalışıyoruz ve hizmetlerimizi vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına göre şekillendiriyoruz" diyen Başkan Kara, katılımcı bir yönetim anlayışıyla şehrin her kesiminden insanın görüşlerini ve taleplerini önemsediklerini belirtti.

Mahalle ziyaretlerinde vurgulanan noktalar

Yalçıdibi, Örenşehir ve Çenger mahallelerinde gerçekleşen ziyaretlerde öne çıkan konular arasında altyapı ve üstyapı çalışmaları, sosyal projeler ve ulaşım bulunuyor. Başkan Kara, Manavgat'ın her mahallesinin kendine özgü ihtiyaçları olduğunu ve bu ihtiyaçların doğru tespiti için mahallelerle sürekli iletişim halinde olduklarını dile getirdi.

Herkes için daha yaşanılabilir bir şehir

"Birlikte yöneteceğiz" sözleriyle vatandaşların katılımını ve desteğini önemsediklerini vurgulayan Başkan Kara, şeffaf ve adaletli bir yönetim anlayışıyla Manavgat'ın herkes için daha yaşanabilir bir şehir olmasını amaçladıklarını ifade etti. - ANTALYA