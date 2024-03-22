Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen Görev Süresinin Sonunda Helallik Alıyor

15 yıllık görev süresinin sonuna gelen Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, seçim arifesinde gittiği her mahallede vatandaşlarla bir araya geliyor. Başkan Sözen, konuşmalarında gözleri dolarak halktan helallik alıyor.
2009 yılından itibaren 3 dönemdir Manavgat Belediye Başkanlığı görevini yürüten ve 31 Mart 2024 Mahalli İdareler seçimlerinde aday olmayacağını açıklayan Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, mahalle gezilerinde vatandaşlardan helallik alıyor.
"Hakkımız helal olsun"
Başkan Sözen, "Vatandaşın dost elini her zaman omzunda hissettim. İyisiyle kötüsüyle 15 yıllık bir görevin sürecinin sonuna geldik. Kıymetli hemşehrilerimden istirhamım bu dost elini benden esirgememeleri, bir kardeşleri olarak beni bağırlarına basarak haklarını helal etmeleridir" ifadelerini kullandı. Başkan Sözen'i gözleri dolarak izleyen Manavgatlılar ise hep bir ağızdan "Helal olsun" dedi. - ANTALYA
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