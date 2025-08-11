Manavgat\'ta Ekonomik Potansiyelin Geliştirilmesi İçin İşbirliği Toplantısı

Manavgat Belediye Başkan Vekili Av. Mehmet Çiçek, Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) Başkanı Seydi Tahsin Güngör ve yönetim kurulu üyelerini belediyede ağırladı.

Ziyarette, Manavgat'ın ekonomik potansiyelinin daha etkin değerlendirilmesi, ticari hayatın canlandırılması, girişimcilerin ve küçük işletmelerin desteklenmesi, turizmden tarıma kadar geniş bir yelpazede üretim ve hizmet kapasitesinin artırılması gibi konular ele alındı. Ayrıca, yerel esnafın ihtiyaçları, bölgesel kalkınma projeleri ve yatırım fırsatları üzerine karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu.

"Manavgat'ın gelişiminde iş dünyamızın katkısı çok kıymetli"

Belediye Başkan Vekili Av. Mehmet Çiçek, Manavgat Belediyesi olarak kent ekonomisinin güçlendirilmesini sadece ticaretin değil, aynı zamanda sosyal refahın artması için de stratejik bir hedef olarak gördüklerini ifade ederek, "Manavgat'ın gelişiminde iş dünyamızın katkısı çok kıymetli. Kurumlarımızla yaptığımız iş birliği, hem mevcut potansiyelimizi daha verimli kullanmamıza hem de yeni projeler üretmemize imkan tanıyor" dedi.

Görüşme, karşılıklı iyi niyet temennileri ve birlikte yürütülebilecek projelere dair değerlendirmelerle sona erdi. - ANTALYA